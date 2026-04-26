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Accidente de tránsito en San Miguel: Triple choque deja auto volcado en la avenida La Mar

El siniestro involucró tres vehículos, los cuales sufrieron daños considerables y uno de ellos terminó volcado. La vía fue cerrada por varias horas y se desplegaron bomberos y personal municipal.

Choque ocurrió de manera repentina con una reacción en cadena.
Choque ocurrió de manera repentina con una reacción en cadena. (Composición Exitosa)

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/04/2026

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Un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 26 de abril en la avenida La Mar, distrito de San Miguel, cuando tres vehículos colisionaron de manera repentina.

El impacto fue tan violento que uno de los autos terminó completamente volcado, con las llantas hacia arriba, mientras los otros dos presentaron severos daños en la parte delantera y en los laterales. El siniestro obligó al cierre temporal de la vía, generando una fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con testigos, el choque se produjo de manera inesperada y en cuestión de segundos se produjo una colisión en cadena. Personal de Serenazgo de San Miguel y la ambulancia municipal fueron los primeros en llegar al lugar, brindando asistencia inicial a los conductores y asegurando la zona para evitar mayores riesgos.

Intervención de bomberos y rescate

Minutos después, la Compañía de Bomberos N.° 36 se presentó en el lugar con tres unidades, incluyendo una de rescate ligero y una ambulancia. Con mucha fuerza y coordinación, cinco bomberos lograron voltear el auto volcado, evitando que quedara atrapado en la vía y permitiendo el retiro seguro de la unidad. La acción fue aplaudida por los transeúntes que presenciaron el operativo.

Afortunadamente, pese a la magnitud del impacto y el estado en que quedaron los vehículos, no se registraron heridos de gravedad. Los conductores fueron atendidos en el lugar de forma preventiva y trasladados a la comisaría de San Miguel para las diligencias correspondientes. Las lesiones reportadas fueron leves, lo que evitó que el accidente se convirtiera en una tragedia mayor.

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Se investigan la causa del triple choque

Las autoridades aún investigan cuál fue el detonante del accidente. Entre las hipótesis preliminares se baraja una maniobra imprudente que habría desencadenado la colisión múltiple. La Policía Nacional cerró la vía por varias horas para facilitar las labores de rescate y evitar mayor congestión, mientras se recogían testimonios y se realizaban peritajes técnicos.

El vehículo que terminó volcado, de placa AXO-600, fue trasladado a la comisaría para las investigaciones. Otros autos involucrados, de placas AVG-243 y F8R-648, presentaron daños menores y fueron retirados de la vía tras las diligencias.

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El triple choque en San Miguel refleja la vulnerabilidad de las vías urbanas ante maniobras imprudentes y la importancia de contar con una respuesta rápida de bomberos y autoridades municipales.

Aunque el siniestro no dejó heridos graves, sí generó alarma entre vecinos y conductores, además de un cierre temporal que afectó el tránsito en una de las avenidas más concurridas del distrito. Las investigaciones determinarán responsabilidades, mientras que el operativo de rescate mostró la eficacia de la coordinación entre bomberos, serenazgo y Policía Nacional.

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