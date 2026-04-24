Arequipa será declarada capital de la vicuña del Perú por Serfor: Región concentra 77 mil ejemplares

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Distinción histórica! Por su liderazgo en su conservación, Arequipa será declarada como la "Capital de la Vicuña del Perú" por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en los próximos días, reconociendo a la región por su modelo de gestión de la especie.

Arequipa alberga más de 77 mil vicuñas

Según Andina, el reconocimiento distingue a la región por albergar la mayor población de la vicuña en todo el país, con alrededor 77 mil ejemplares, según el Censo Nacional de Vicuñas 2025. Asimismo, el Serfor premia el modelo arequipeño por conservación, desarrollo y beneficio de las comunidades altoandinas.

Según el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, la distinción fue otorgada gracias a su política sostenida basada en la protección de la biodiversidad, logrando que la conservación del camélido andino también beneficie a los pobladores autóctonos dado su enfoque productivo.

El distrito de Chachas, en la provincia de Castilla, resalta como uno de los núcleos de conservación y aprovechamiento sostenible de la vicuña más importantes.

Ante ello, autoridades regionales de Arequipa sostuvieron una reunión impulsada por el director ejecutivo de Serfor, Erasmo Otárola, para establecer acciones destinadas a fortalecer la gestión de la fauna silvestre de la región.

Una de ellas es la construcción de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en el distrito de Yura, además de la implementación de una mesa regional para gestionar medidas contra la tala ilegal de árboles y el tráfico de fauna.

A fines del año 2025, el Serfor, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) había registrado más de 14 mil kilogramos de fibra de vicuña en Arequipa, es decir, más del doble de la cifra alcanzada el año anterior.

#Arequipa | El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, junto a su equipo técnico, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, para impulsar importantes acciones en la región. pic.twitter.com/lieNCisxJ4 — Serfor Perú (@SerforPeru) April 22, 2026

Esta fibra resultó proveniente de asociaciones de otras regiones además de la arequipeña, como Ayacucho, Puno, Moquegua, Cajamarca, Ica, Lima, Huancavelica y Cusco. Estos departamentos trasladan la materia prima hasta la Ciudad Blanca, la cual se consolida como un importante centro de acopio de fibra de vicuña en todo el Perú.

Y esto no es todo: empresas nacionales y extranjeras ubicadas en Arequipa se dedican a la transformación, exportación y comercialización de este recurso, dinamizando su economía regional y local.

Zorrito 'Tin Tin' aparece en car wash de SMP

El pasado 21 de abril, un zorrito andino bautizado como 'Tin Tin' apareció en la cochera de un car wash ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), dejando sorprendidos a los trabajadores del establecimiento y a los vecinos de la zona en Lima Norte.

El dueño hizo un llamado a Serfor para que el zorro 'Tin Tin' pueda ser trasladado a un mejor lugar donde reciba la atención adecuada.

Arequipa será reconocida como la "Capital de la Vicuña del Perú" por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), tras albergar la mayor población de dicha especie.