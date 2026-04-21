Zorrito 'Tin Tin' aparece en car wash de San Martín de Porres: Piden trasladarlo a un lugar más seguro

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un zorrito andino bautizado como 'Tin Tin' apareció dentro de un car wash ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El dueño del local hizo un llamado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para trasladar al animalito a un lugar seguro.

Zorrito 'Tin Tin' encontrado en un car wash

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta la avenida Los Alisos, en SMP, para conocer de cerca el caso de 'Tin Tin', un zorrito andino que fue encontrado el día sábado 18 de abril en el interior de un car wash, dejando sorprendido a los trabajadores del establecimiento y a los vecinos de la zona en Lima Norte.

El dueño del car wash no dudó en resguardar al animalito tras percatarse de su presencia. Asimismo, sostuvo que se dio cuenta de que varias personas intentaban ingresar al local para atrapar al zorrito andino para venderlo, por lo que llamó al encargado y ordenó cerrar las puertas para evitar que lo lastimen.

"Acá hay varios clientes, ellos se habían metido todos para querer atraparlo. Por ahí había malos comentarios de que alguien también quería atraparlo para venderlo, por eso llamé al encargado diciendo que cierre la puerta, saque la gente para que el animalito esté a buen recaudo", precisó.



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