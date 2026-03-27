ONU lanza plan para el comercio y ayuda humanitaria en el estrecho de Ormuz

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó la creación de un grupo de trabajo para gestionar la crisis en el estrecho de Ormuz. Esta medida busca asegurar el flujo constante de productos esenciales.

La iniciativa surge tras el bloqueo comercial que afecta las rutas marítimas internacionales debido al conflicto en Irán. El organismo internacional intenta proteger el envío de fertilizantes y materias primas vitales para la agricultura mundial.

El equipo multidisciplinario trabajará bajo la dirección de la oficina de servicios para proyectos. Su meta es establecer corredores seguros que permitan el paso de cargamentos humanitarios sin interrupciones por las inspecciones militares.

Las autoridades internacionales buscan replicar modelos previos de éxito, como los acuerdos logrados en el Mar Negro. La estabilidad de los mercados globales depende ahora de la efectividad de estas nuevas gestiones diplomáticas.

ACNUR sigue prestando ayuda humanitaria a millones de personas refugiadas y desplazadas afectadas por la escalada del conflicto en Oriente Medio.



Sus necesidades son enormes. Necesitan refugio, protección, comida y artículos básicos. https://t.co/pXH6wnzyN5 pic.twitter.com/YCjfOFSeqV — ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNUR_es) March 27, 2026

Un mecanismo técnico para la estabilidad

Este grupo de trabajo cuenta con la participación activa de la Organización Marítima Internacional y la Cámara de Comercio Internacional. Según la Secretaría General de la ONU, el objetivo primordial es diseñar mecanismos técnicos que permitan el flujo de ayuda humanitaria y materias primas agrícolas. Esta estructura operativa pretende evitar un desabastecimiento masivo en los países que dependen directamente de los suministros que transitan por esta vía estratégica.

La coordinación logística estará a cargo de especialistas en comercio y derecho marítimo. Según Jorge Moreira da Silva, esta misión se enfocará en proteger los bienes básicos y asegurar circuitos comerciales para mitigar el impacto del conflicto en la población civil. La estrategia incluye una verificación estricta de los cargamentos para garantizar que las embarcaciones transporten exclusivamente suministros de carácter civil y humanitario hacia sus destinos.

Diplomacia y apertura en la ruta marítima

El enviado especial Jean Arnault liderará las conversaciones políticas con los gobiernos involucrados en la zona de conflicto. Según la delegación de Irán ante el organismo, Teherán aceptó la solicitud de facilitar el paso seguro para ayuda humanitaria y suministros agrícolas tras las gestiones internacionales. Este avance diplomático representa un alivio significativo para las empresas navieras que habían suspendido sus operaciones por el temor a las recientes restricciones.

El impacto de estas medidas se reflejará en la reducción de la incertidumbre sobre los costos de transporte. Según los analistas de la UNCTAD, el estrecho de Ormuz es vital porque por allí transita el 30% del comercio mundial de fertilizantes, lo que hace indispensable este grupo de trabajo. La implementación de estos protocolos de seguridad permitirá que el estrecho de Ormuz recupere su función como eje del comercio y ayuda humanitaria, garantizando el bienestar alimentario.