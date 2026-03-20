¿Por qué algunas personas perdonan infidelidades? Esto revela la psicología

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

Descubre por qué algunas personas perdonan infidelidades de su pareja, pese al dolor que les marcaron. Expertos en psicología hacen un análisis sobre los principales motivos por los que tratan de recomponer sus vínculos.

¿Qué dice la psicología de perdonar una infidelidad?

Esta semana, un tema ha causado gran revuelo en la farándula peruana. Mario Irivarren y Said Palao fueron captados en situaciones comprometedoras en un yate con mujeres en Argentina, pese a que ambos son hombres con parejas. Tras la difusión de esas imágenes donde se les ve cariñosos y muy cercanos a esas féminas, Onelia Molina dio por finalizada su historia de amor con la popular 'Calavera Coqueta'.

Mientras que ellos terminaron su romance, queda en vilo qué pasará con el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria. ¿La 'Gringa de Gamarra' lo perdonará? En ese marco, surge otra interrogante: ¿qué dice la psicología de aquellas personas que deciden perdonar una infidelidad? Pues bien, los profesionales advierten que este tipo de situación genera profundas crisis de confianza y cuestionamientos sobre el futuro del vínculo.

El psicólogo Pedro Freile, especialista en acompañamiento de parejas y matrimonios y colaborador del portal AmaFuerte, sostiene que perdonar una traición no equivale a debilidad, sino que se trata de una "expresión poderosa de humildad" y una oportunidad de crecimiento personal y restauración del vínculo.

¿Se debe perdonar a una pareja infiel?

Asimismo, el experto resalta que el perdón debe ser incondicional en esencia, aunque subraya la importancia de proteger la dignidad y el bienestar emocional de quien ha sido afectado. También hace énfasis en que perdonar una infidelidad no implica aceptar que todo está permitido ni tolerar patrones de comportamiento que evidencien falta de amor o respeto.

"El perdón es un valor central que busca restaurar la conexión con el otro y promover el crecimiento personal de ambas partes", indicó el experto recordando que no debe confundirse con la permisividad ante situaciones que pueden lesionar la autoestima y la confianza.

El peso de la infidelidad: ¿se puede perdonar?

Parejas prefieren salvar su relación, ¿por qué?

Por otro lado, la psicología moderna precisa que, lejos de una intencionalidad de venganza o intento de regresar el daño, se prefiere adoptar un sentido de perdón de manera totalmente voluntaria como una forma de convertir el dolor en paz.

Por su parte, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, señala que existe una mirada más comprensiva a la infidelidad "y no por consentir, aguantar o por mera resignación, sino porque la comunicación entre las partes es más abierta que antes". Entre algunas teorías que existen sobre la razón del perdón están:

Teoría de la interdependencia: Se hace una evaluación y no existen motivos convincentes para terminar el vínculo, pensando que a largo plazo podría existir un beneficio mayor.

Se hace una evaluación y no existen motivos convincentes para terminar el vínculo, pensando que a largo plazo podría existir un beneficio mayor. Búsqueda de la paz: El traicionado (a) busca priorizar la paz propia pese a las infidelidades.

El traicionado (a) busca priorizar la paz propia pese a las infidelidades. Teoría del apego - Miedo al cambio vs. resiliencia: A veces el perdón nace del miedo a la soledad (zona de confort), pero otras nace de una capacidad real de resiliencia emocional.

Psicólogos sobre la reconstrucción del vínculo en las parejas.

En definitiva, perdonar una infidelidad es una de las decisiones más complejas dentro de una relación. Especialistas advierten que puede ser un acto de amor, una estrategia para evitar el dolor o una mezcla de ambas cosas.