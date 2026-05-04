Shakira se pronuncia luego de apoderarse de Copacabana: "Fue una noche inolvidable y escalofriante"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El pasado sábado 2 de mayo, la invitada que marcó un hito en el show de Copacabana fue Shakira reuniendo a más de 2 millones de espectadores en Río de Janeiro que llegaron dispuestos a presenciar los éxitos de su carrera.

Comunicado por redes sociales

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la "Loba" se pronunció luego de su puesta en escena en la playa de Copacabana en Río de Janeiro brindando un show de más de dos horas.

A través de su publicación, la cantante de 49 años menciona que que "fue una noche inolvidable y escalofriante".

Incluso, este multitudinario concierto gratuito logró reunir a aproximadamente 2,5 millones de personas el pasado sábado 2 de mayo.

Como parte de su comunicado, la intérprete de "Ojos así" agradeció a todos los involucrados en el ambicioso proyecto que unió a asistentes de distintas partes del mundo.

"A mi equipo incansable y a las miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios díficiles de ejecutar", comentó.

Asimismo, reafirmo su amor por el país que acogió el despliegue de su presentación, resaltando el impacto que tiene este lugar para ella.

"La belleza de Copacabana nos recuerda lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está frente a nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en nuestra piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos", afirmó.

Declaraciones durante el espectáculo en Copacabana e invitados especiales

Durante el desarrollo de la presentación de la barranquillera en el escenario de Copacabana, una de sus intervenciones hacia el público fue el reconocimiento de las madres que cuidan en solitario a sus hijos.

"En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras, sin ayuda, que tienen que luchar cada día para sustentar a su familia. Y yo soy una de ellas", expresó.

Incluso, como parte de la puesta en escena, la cantante recibió invitados especiales que forman parte de los mayores exponentes del país como: Anitta, Caetano Veloso, María Bethania e Ivete Sangalo.

Dentro de su mensaje, destacó el esfuerzo que hizo el público que viajó desde otras ciudades de Brasil e incluso desde diferentes países para acompañarla.

Finalmente, este concierto de Shakira en Copacabana formó parte de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que comenzó en febrero de 2025 y finalizará en noviembre de este año.