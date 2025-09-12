Tu signo zodiacal podría ser el que no crees: Revelan que horóscopos llevan más de 2 mil años desfasados

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Un tema muy particular en astrología está llamando la atención de muchas personas debido a que hay un detabe sobre si los signos zodiacales se encuentran desfasados 2 mil años respecto a la realidad, lo que ha generado revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

¿Los signos zodiacales están desfasados?

Todo ocurrió a partir de un artículo elaborado por el prestigioso New York Times, que afirmó que los horóscopos que conocemos en la actualidad se basarían en un cielo que ya no correspondería al de hoy.

De acuerdo al periódico los signos zodiacales ya no presentan la misma coincidencia con las constelaciones que les brindaron sus nombres, ello implicaría por ejemplo que una persona que sea del signo Piscis, ahora pueda ser de Escorpio.

"Si consultas tu horóscopo diariamente y tomas decisiones importantes basándote en tu signo zodiacal, prepárate: lo que estás a punto de descubrir (si es que no lo sabes) podría sacudir tus convicciones astrológicas", explicó el medio estadounidense.

Explicación de lo que sucede

El reporte de New York Times revela que el calendario zodiacal se encuentra desactualizado 2 mil años debido a que se sigue recurriendo al patrón estelar que se observaba en el cielo durante la Antiguedad, en lugar de las posiciones que hoy las constelaciones presentan una posición totalmente distinta.

Además, indica que durante el equinoccio de primavera que se suscitó hace miles de años atrás, el Sol se ubicaba en Aries. Todo lo contrario al presente año 2025 en el que se posicionará en Piscis. De igual manera, de aquí a 600 años se encontrará frente a Acuario.

Bajo esa premisa, el medio de comunicación de Estados Unidos concluye que el horóscopo occidental estaría equivocado debido a que los sginos solares no corresponden al cielo real tal y como se conoce en la actualidad.

Postura distinta

Cabe resaltar que, el Sol atraviesa un total de 13 constelaciones más no 12. La denominada constelación ignorada se llama Ofiuco 'El Portador de Serpientes', que quedó excluida del sistema zodiacal que fue inventado por los babilonios. Esto sucedió para que el zodiaco pueda encajar con los 12 meses del año.

De otro lado, los astrólogos han dejado en claro que el plantamiento del New York Times parte de la confusión de pensar que la astrología occidental se basa en las constelaciones, sin embargo, se basa en las estaciones del año.

Es así que hay un detabe sobre si los signos zodiacales se encuentran desfasados 2 mil años respecto a la realidad, lo que ha generado revuelo en redes sociales.