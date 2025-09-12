Trump afirma que su paciencia con Putin se está acabando "rápido", por no dialogar con Zelenski

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump no ha conseguido acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, como lo prometió al inicio de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Por ello, comentó que su paciencia se está agotando "rápido", debido a que Vladimir Putin no ha conseguido reunirse con Volodimir Zelenski para acordar un alto al fuego.

Un odio entre ambos

La reunión que el líder de la Casa Blanca con el del Kremlin dejó la sensación de que la paz en el este de Europa se podía empezar a gestar. Sin embargo, esto ha estado lejos de ocurrir, debido a que la ofensiva en territorio ucraniano ha continuado, lo que disgusta al mandatario norteamericano.

"Hay un odio tremendo entre él (Putin) y Zelenski. Mi paciencia con él se está acabando rápido, pero se necesitan a dos personas para bailar el tango, es increíble. Cuando Putin quiere hacerlo (reunirse), Zelenski, no, y cuando Zelenski lo quiere hacer, Putin no, es una incógnita", manifestó.

El presidente Trump también habló con respecto a los drones que habrían invadido el espacio aéreo de Polonia, razón por la que este país planteó activar el artículo 4 de la OTAN. Sobre esto, indicó que se trataría de UAV derribados y que cayeron en suelo polaco.

"No voy a defender a nadie, pero los polacos los derribaron (drones) y cayeron en su territorio, pero no debieron estar cerca de Polonia de todas formas", sostuvo e jefe de Estado.

Fox host: What are you going to do about Putin, we saw drones in Poland



Trump: "I'm not going to defend anybody but they were actually knocked down and fell into airspace"



Trump is Putin's puppet

pic.twitter.com/uKRh5Y2MOz — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 12, 2025

Putin dispuesto a verse con Zelenski

Tanto el mandatario ruso, como su cancillería, han manifestado en el pasado su visto bueno para reunirse con las autoridades ucranianas. En su última visita a China, Putin invitó a Zelenski a viajar a Moscú, cuando considere que sea el momento adecuado.

"Nunca me opuse. Si esta reunión se prepara bien y podemos conducirla hacia resultados positivos, por su puesto. Donald (Trump) me preguntó si es posible realizar un encuentro y yo le dije que sí es posible. Al final, si Zelenski está listo, que venga a Moscú y esta reunión se celebrará", expresó el pasado 3 de setiembre.

No obstante, Rusia ha continuado sus ataques, incluso con objetivos militares y civiles en Kiev. Esto ha puesto en duda su verdadera intención de ponerle fin al conflicto que inició en 2022.

En resumen, Donald Trump reveló su molestia con Vladimir Putin por no pactar un encuentro con Volodimir Zelenski. El presidente de los Estados Unidos considera que el odio entre ambos líderes es el principal problema entre ambas naciones europeas.