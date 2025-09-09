09/09/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Según el reconocido psicólogo John Gottman, existen cuatro comportamientos que, si se repiten con frecuencia en una relación, pueden predecir con una sorprendente precisión la ruptura o el divorcio. ¿Están presentes en tu relación?, presta mucha atención a la siguiente nota.

¿Patrones negativos que predicen el divorcio?

¿El fin de una relación puede predecirse? Para el Dr. John Gottman, profesor de psicología en la Universidad de Washington y codirector del Seattle Marital and Family Institute, la respuesta es sí. Tras años de estudio de observación de parejas, descubrió que existen cuatro comportamientos destructivos que, si se vuelven frecuentes, son capaces de anticipar un divorcio con más del 90% de precisión.

A estos comportamientos les llamó "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis" por el daño que causan en la vida emocional de una pareja.

Según se reveló, todo surgió a través de un estudio realizado en 1992 y publicado en el Journal of Family Psychology, en el que el investigador logró encontrar una fórmula para augurar si una pareja acabaría rompiendo con un 94% de exactitud. Una investigación llevada a cabo durante cuarenta años con más de tres mil parejas en 12 estudios diferentes.

El psicólogo Mary Travers también destaca la importancia de ser capaces de reconocer estos comportamientos, que suelen caracterizar a las relaciones tóxicas o que están a punto de romperse.

Los 4 comportamientos negativos de pareja

El psicólogo John Gottman revela que los cuatro comportamientos que llevarían a un matrimonio a optar por el divorcio son los siguientes, según los resultados obtenidos en su estudio:

El primer jinete es la crítica: Criticar no es lo mismo que quejarse. Mientras una queja puntual se centra en un hecho ("me molesta que no laves los platos"), la crítica ataca a la persona entera ("tú nunca haces nada bien"). Esta actitud erosiona el respeto y genera resentimiento. El segundo jinete es la actitud defensiva: Cuando uno o ambos miembros de la pareja se victimizan constantemente o justifican todo sin asumir responsabilidad, la conversación se vuelve un campo de batalla. Esta actitud impide resolver conflictos y bloquea la empatía. El tercer jinete es el desprecio: El mayor indicador de divorcio. Es parecido a la crítica; sin embargo, tiene una agravante: incluye un sentimiento de superioridad que incluye gestos como el sarcasmo, las burlas, los insultos o el lenguaje corporal despectivo. El cuarto jinete es el bloqueo o evasión: Cuando uno de los dos se desconecta emocionalmente, evita hablar o simplemente se niega a continuar la conversación, el diálogo muere. Esto crea distancia emocional y refuerza el sentimiento de soledad dentro de la relación.

Recomendación de pareja

Si detectas estos comportamientos en tu relación, no entres en pánico. Reconocerlos es el primer paso para cambiar la dinámica, buscar ayuda y construir un vínculo más sano y duradero. No dudes en sentarte a conversar con tu pareja y decirle qué es lo que te está molestando para encontrar una solución juntos antes de que sea demasiado tarde.

