Actualidad
Ante nueva convocatoria

Óscar Arriola anuncia garantías nueva marcha de 'Generación Z': "Mientras no se altere el orden público"

Ante la nueva convocatoria de la 'Generación Z', el jefe de la PNP, Óscar Arriola, garantizó medidas ante la marcha anunciada para el 25 de octubre. "Mientras no se altere el orden público", indicó.

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/10/2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció ante la nueva convocatoria realizada por la 'Generación Z' para la marcha del 25 de octubre.

Anuncia garantías para marcha

Tras el homicidio del ciudadano Eduardo Ruiz y el descontento ante la clase política, una nueva marcha ha sido convocada para este sábado 25 de octubre en el Centro de Lima. 

Ante ello, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, indicó ante la prensa que se darán las garantías para la movilización de este fin de semana, mientras que estas no alteren el orden público.

"Hay eventos públicos programado para el día 25: eventos deportivos, eventos artísticos, eventos culturales, los cuales han sido debidamente requeridos en tanto a las garantías y nosotros siempre vamos a garantizar; siempre y cuando no se llegue a alterar el orden público", indicó Arriola.

Al ser consultado si permitirán el libre tránsito de los manifestantes, Arriola Delgado indicó que este se da bajo una evaluación policial. "Estamos verbalizando, estamos haciendo todos los apercibimientos y vamos a llegar a un buen puerto", señaló.

Las declaraciones de Arriola se manejan en el contexto de la investigación tras el homicidio en contra de Eduardo Ruiz en la movilización del 15 de octubre quien murió por un proyectil del arma de fuego (PAF) de quien sería un efectivo policial vestido de civil.

Ante el fallecimiento del joven de 32 años, parte de la ciudadanía expresó desconfianza ante el accionar policial, mientras otra, optó por una posición a favor de la institución. Ante ello, el comandante Óscar Arriola indicó que se garantizarán medidas de seguridad ante la nueva convocatoria.

Arriola asegura que libertad de Magallanes es "inminente"

La primera declaración del comandante general apuntó como autor del delito hacia el suboficial de tercera PNP, Luis Magallanes, a quien indicó debería someterse a una investigación fiscal común por tratarse del accionar de uno de sus elementos y no de la institución.

Por el plazo de 7 días, hasta el 23 de octubre, el Poder Judicial (PJ) dictó una medida de detención preliminar en contra del suboficial Magallanes y que, según la declaración de Arriola,  saldrá en libertad en las próximas horas.

"La libertad de Luis Magallanes es casi inminente si es que existe justicia en el Perú por la sencilla razón de que se encuentra bajo una concurrencia de circunstancias que lo exoneran de cualquier responsabilidad penal", señaló.

En ese sentido, declaró que ahora la causal del disparo sería un mecanismo de defensa por las agresiones que habría sufrido el efectivo policial. En ese sentido, indicó que la liberación del suboficial es inminente.

Ante una nueva convocatoria, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, indicó que se garantizará la seguridad en las manifestaciones siempre que estas no alteren el orden público.

