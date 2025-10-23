Hermanos Yaipén realizan inesperada publicación y alertan a seguidores: ¿Qué reveló el grupo de cumbia?

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida agrupación de cumbia, Hermanos Yaipén, sorprendieron a su legión de fanáticos al publicar un inesperado comunicado en el que realizan una grave denuncia. En la siguiente nota conoce todos los detalles de su pronunciamiento.

¿Qué dice el comunicado de los Hermanos Yaipén?

Los actos delictivos en el país se agudizan cada vez más y cobran nuevas víctimas. Al respecto los grupos musicales nacionales se encuentran atemorizados por esta problemática.

Ahora, la tarde de este jueves 23 de octubre, la oorquesta norteña de cumbia, Hermanos Yaipén, puso en alerta a sus seguidores tras realizar una grave denuncia mediante la publicación de un comunicado en sus redes sociales oficiales.

"En hermanos Yaipén agradecemos mucho al público que nos viene acompañando y demostrando su cariño durante estos 25 años de trayectoria. Por esta misma razón , hemos tomado conocimiento de que existen personas malintencionadas que vienen ofreciendo dinero a cambio de seguir nuestras páginas oficiales", se lee en el inicio del escrito público.

Niegan que realicen este tipo de actos

En tal sentido, la orquesta intérprete del exitoso tema 'Necesito un amor' subrayó que ellos no realizan "ese tipo de comunicaciones ni ofrece pagos o recompensas por redes sociales, por lo que les pedimos que no se dejen engañar ni sorprender".

"Asimismo, pedimos que cualquier persona que reciba este tipo de mensajes no responda ni comparta datos personales", señaló el grupo musical.

Por último, Hermanos Yaipén extendieron su sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los alertaron y colaboran "para mantener segura y unida" a su comunidad.

"Me pasó lo mismo, pedían un número de cuenta con nombre del titular y los datos completos para realizar un simple yapeo o plin. Muy sospechoso pero lo hacen generalmente por telegram con un screenshots", testificó uno de los seguidores del grupo de cumbia en su publicación de Instagram.

El patriarca de la dinastía Yaipén

El último miércoles 23 de octubre la agrupaci´ón Hermanos Yaipén recurrió a sus redes sociales para recordar al patriarca de la dinastía don Emilio Yaipén por su cumpleaños expresando su agradecimiento.

"Feliz cumpleaños, don Emilio Yaipén, fundador de un legado que nunca dejó de crecer. Gracias por enseñarnos que la música no se hereda: se siente, se vive y se honra. Siempre presente, siempre eterno", escribieron.

Se concluye que, la reconocida agrupación de cumbia Hermanos Yaipén sorprendieron a su legión de fanáticos al publicar un inesperado comunicado en el que realizan una grave denuncia. Debido a que revelaron que "personas malintencionadas" están ofreciendo dinero a cambio que los sigan en sus páginas oficiales.