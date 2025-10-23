Néstor Gorosito lanza POTENTE dardo contra la Liga1: "Sabemos que la cancha no está igual para todos"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves 23 de octubre Alianza Lima hizo oficial la renovación del contrato de Néstor 'Pipo' Gorosito como entrenador. Durante la conferencia de prensa que ofreció el entrenador argentino, dejó un potente mensaje contra la Liga1, acusando que hay un trato igual para todos los equipos.

Trato desigual por parte de la Liga1

Previo a la ronda de preguntas, el estratega de 61 años remarcó la campaña internacional que ha tenido tanto en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Destacó que ese desgaste afectó el rendimiento en el torneo doméstico, sobre todo de local, aunque también precisó factores ajenos que perjudicó a los 'íntimos'.

"No es que no le hemos dado importancia. Todos hemos jugado con lo mejor que teníamos, Hemos jugado 18 partidos y el torneo local se juega de 19 fechas, o sea, hemos jugado un torneo más. Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero hay que imponerse a la injusticia y no tomarlo como un impedimento para el objetivo que es campeonar", sostuvo Gorosito.

Sobre la participación continental de los 'blanquiazules', el 'Pipo' comentó que la institución victoriana le ofreció todas las herramientas para realizar una campaña óptima y que contó con el material humano para lograrlo. Aunque no consiguió el objetivo trazado, el eliminar a rivales como Boca Juniors o Gremio lo enorgulleció.

"Nosotros queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y todas las armas para poder hacerlo. Desgraciadamente no lo pudimos concretar, pero jugamos 18 partidos en forma internacional, y muy bien, superando a rivales campeones de América, Libertadores, Sudamericana. El equipo dio la talla", manifestó.

Renovación de Gorosito

En el acto que contó con la presencia del director deportivo, Franco Navarro, quien confirmó que el estratega argentino continuará hasta finales del 2026. A priori, la misión del 'Pipo' será asegurar el segundo lugar del acumulado y asegurar la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

"La renovación de 'Pipo' obedece a un análisis integral del área deportiva, respaldado por nuestro gerente general Fernando Cabada y la institución. Es una decisión que se ha tomado por todo las cosas que nos ha tocado vivir, por el proyecto que se inició en diciembre del año pasado, que continúa y continuará el próximo año, Dios mediante", precisó Navarro.

