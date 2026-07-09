Arrestan a tres agentes policiales por secuestro extorsivo en el Rímac: Exigían 40 000 soles

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La detención de los tres miembros de la Policía Nacional del Perú fue realizada tras la denuncia que presentó la pareja de la víctima, quien sería un hombre de 27 años que prefiere permanecer en el anonimato por medidas de protección. Este habría sido secuestrado con fines extorsivos y su rescate fue ejecutado mediante un operativo organizado por el equipo de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Cómo sucedieron los hechos

Según el testimonio de la víctima, el pasado 27 de junio él habría salido de su hogar tras recibir la llamada de un conocido, quien ofrecía ayudarlo en un asunto personal. El momento exacto del secuestro quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se observa que el agraviado se encontraba en un vehículo en la Alameda de los Descansos y un patrullero se aproxima. Posteriormente, se ve cómo descienden de la unidad tres policías uniformados con chalecos.

También indicó que, al ser interceptado por estos tres agentes, comenzaron a acusarlo de participar en un fraude cibernético y, luego de subirlo al patrullero, le pidieron 40 000 soles para no ponerlo tras las rejas. El amedrentamiento no solo fue contra él, ya que habrían llamado a sus familiares para pedirles dinero. Contó que, por el miedo a la situación, uno de sus parientes llegó a entregarles 4 200 soles para que lo liberaran, pero eso no les pareció suficiente, así que exigieron otra suma de dinero.

Intervención policial para el rescate de la víctima

Los implicados, bajo la modalidad de extorsión, pedían una suma de dinero para dejar libre al hombre. Para ese momento, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri ya tenía conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia presentada por la pareja de la víctima, por lo que procedieron a realizar las diligencias e intervenir en el encuentro que se daría para la entrega del dinero a los secuestradores. La operación culminó con la detención de los efectivos policiales y el rescate del agraviado.

Según la tesis fiscal, los involucrados fueron identificados. Uno de los detenidos es Randy Cabanillas Campos. Él es un suboficial de segunda que presta servicio en la Unidad Motorizada Los Halcones, en Comas, y también sería el propietario del vehículo usado para el secuestro extorsivo. El otro es Fernando Bances Quicaño, suboficial que trabaja en el servicio de patrullaje de Los Halcones, y el tercer implicado es Kairon Bustamante Pianetti, suboficial que trabajaba en la Base Norte de la División de Extorsiones.