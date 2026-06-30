Disparan hasta cinco veces contra la vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz en Comas

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una ráfaga de disparos irrumpió la tranquilidad de la familia Alcarraz la noche de ayer cuando, según testigos, dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra su vivienda de cuatro pisos ubicado en la calle Tarapacá.

El hermano de la parlamentaria se encontraba dentro de la casa junto a su hijo cuando escuchó los disparos. Los impactos atravesaron una de las ventanas y dejaron varios orificios en la fachada del inmueble, generando alarma entre los vecinos del sector.

"No, estábamos acá en la sala y se escucharon todos los disparos ahí en la ventana que te ves. Y no sé qué ha pasado. Hay una equivocación, qué sé yo. No sabemos", declaró la víctima.

Ataque ocurrió sin previo aviso

La familia sostuvo que los delincuentes llegaron directamente hasta la vivienda y dispararon sin dejar mensajes ni realizar llamadas extorsivas. Asimismo, negó haber recibido amenazas o algún tipo de intimidación previa.

"Nunca. Nada de amenazas, no tenemos nada... Han venido y de frente dispararon", manifestó el hermano de la legisladora.

Según su testimonio, fueron cinco los disparos realizados por los atacantes. El hecho llamó la atención de los vecinos debido a que la zona no registra antecedentes recientes de ataques similares.

"Es raro, como te digo, no había nada. Nunca hemos tenido acerca de este tema. Bueno, en mi casa nunca hemos tenido nada de ese tema", agregó.

Personal de la comisaría de Santa Isabel acudió al lugar para cercar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Además, una patrulla permanece resguardando la vivienda mientras continúan las investigaciones.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Ataque armado en Comas. La vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz fue atacada a balazos. Según el familiar de la legisladora, sujetos motorizados dispararon hasta en cinco oportunidades contra su inmueble. La parlamentaria acudió al lugar... pic.twitter.com/XplhVmq0jg — Exitosa Noticias (@exitosape) June 30, 2026

Parlamentaria acudió a vivienda tras ataque armado

Horas después del atentado, la congresista Akira Alcaraz llegó hasta el inmueble para conocer el estado de salud de sus familiares y coordinar las acciones posteriores junto a las autoridades.

"Sí, ya hemos estado acá, hemos conversado. Ya se sabe, ya ayudó el tema con los peritos que han venido a averiguar todo ese tema. Lo que pasó, se solucionó", señaló la víctima.

Consultado sobre el apoyo que podría brindar la legisladora, el familiar indicó que solamente fue a verlo para saber como se encontraba tras el ataque. Las autoridades también analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las cuales podrían resultar claves para identificar a los responsables del ataque.

El caso permanece en investigación y, hasta el momento, no se ha determinado el móvil del atentado. Mientras tanto, la familia afectada espera que las imágenes y las diligencias policiales permitan esclarecer por qué su vivienda se convirtió en blanco de un ataque armado.