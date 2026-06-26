Terror en Cajamarca: Adolescente embarazada es hallada sin vida y con heridas de arma blanca en la provincia de Cutervo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Gran conmoción en la región Cajamarca ha producido el hallazgo de una adolescente embarazada sin vida y con heridas de arma blanca en la provincia de Cutervo. Fueron sus familiares quienes la encontraron en un terreno descampado cerca a su vivienda.

Acribillan a adolescente en Cajamarca

El cadáver de la estudiante escolar, que se encontraba en gestación, fue hallado en el distrito de San Andrés, en la provincia cajamarquina de Cutervo. De acuerdo a información del padre de la víctima, el descubrimiento del cuerpo se suscitó en horas de la mañana cuando procedía a salir de su hogar a realizar actividades de campo.

Tras desplazarse unos metros más de donde se ubica su hogar, el hombre se percató de que un cuerpo inerte yacía sobre el suelo tras acercarse más se percató que era su menor hija. Por su parte, las autoridades determinaron que la joven fue asesinada a puñaladas.

Hay que mencionar que, según las indagaciones primarias durante el día previo a su deceso, la joven madre mostraba una actitud normal. Sin embargo, un dato clave en la pesquisa detrás de este macabro hecho sería que ela adolescente, durante la tarde anterior, recibió una llamada telefónica de un número desconocido.

Familiares de adolescente apuntan a su expareja como principal sospechoso de crimen

Los miembros de la familia de la estudiante, de solo 15 años, apuntan a directamente a la expareja de la víctima como el presunto responsable de su asesinato. Ellos se basaron en formular este posibilidad debido a que existía violencia física entre ambos jóvenes.

Además los seres queridos de la adolescente afirmaron que el tipo solía agredir y golpear físicamente a la menor de edad de forma constante en el pasado. Los restos de la víctima y la de su bebé recibirán cristiana sepultura en la localidad en la que se suscitó el crimen.

Asimismo, según América Noticias el sepelio de ambos se llevará a cabo en el cementerio del distrito de San Andrés. Vecinos y familiares han realizado una movilización pública pacífica en el que expresan que el hecho no quede impune y adelantaron que continuarán con protestas porque están a la espera de que los peritos determinen las circunstancias de las puñaladas.

En conclusión, un macabro hallazgo se registró en la provincia de Cutervo, en la región Cajamarca, en el que la víctima fue una adolescente de 15 años que se encontraba en gestación. Fue encontrada por su padre a pocos metros de su vivienda