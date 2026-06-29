Balacera deja dos muertos y cuatro heridos en el Callao: Nuevo ataque desata pánico en hospital Carrión

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una violenta balacera registrada la noche del domingo en el asentamiento humano Tihuinsa, en el Callao, dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro heridas. La emergencia se agravó minutos después cuando, durante la atención de las víctimas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se reportaron disparos en los exteriores del área de Emergencias, generando momentos de tensión y pánico.

El ataque ocurrió alrededor de las ocho de la noche frente a una bodega ubicada en la manzana J, lote 51, en la jurisdicción de Sarita Colonia. Según las primeras indagaciones, varios sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar, desatando una escena de terror entre vecinos y transeúntes.

Tras la balacera, vecinos y agentes de la Policía Nacional auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Alberto Sabogal. Producto del atentado fallecieron Giomary Milagros Torrejón Morí, de 18 años, y Diego Jesús Kleber Ibáñez, de 35, quienes llegaron al hospital con signos vitales, pero no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Nuevo atentado en Hospital Carrión

Por otro lado se informó que, Carlos Antonio Zeballos Vásquez, María Cristina Huaman Marín, John Charles Torrejón Salazar y Carmen Isabel Matías, quien recibió un disparo en el muslo izquierdo, permanecen bajo atención médica mientras los especialistas monitorean su evolución. La Policía continúa recopilando evidencias para identificar a los responsables del ataque armado.

Sin embargo, la emergencia no terminó ahí. Mientras los familiares aguardaban noticias de los heridos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se produjo un nuevo incidente que provocó alarma entre pacientes, médicos y trabajadores del establecimiento. Testigos reportaron disparos en los exteriores del área de Emergencias, lo que originó una rápida evacuación de varias personas que temían un nuevo ataque.

🔴🔵 Callao: Balacera deja dos muertos y desata pánico en hospital Alcides Carrión.



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De acuerdo con información policial, familiares de las víctimas se enfrentaron a dos sujetos encapuchados que consideraban sospechosos de haber participado en la balacera. Para controlar la situación y evitar una agresión mayor, los agentes de la Policía Nacional realizaron disparos disuasivos. La institución precisó que no se registró una balacera dentro del hospital y confirmó que una persona permanece intervenida mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Es así que, este nuevo episodio de violencia evidencia el avance de la criminalidad y la sensación de inseguridad que golpea al Callao. Los ataques ya no solo ocurren en las calles, sino que incluso alcanzan los exteriores de hospitales, poniendo en riesgo a pacientes, familiares y personal de salud mientras las investigaciones continúan.