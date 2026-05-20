Ate: Sicarios asesinan de siete balazos a joven dentro de su auto por presunto ajuste de cuentas

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 25 años fue asesinado a balazos al interior de su automóvil cuando se encontraba estacionado en la zona H de Huaycán, a una cuadra de la institución educativa Walter Peñaloza, en Ate Vitarte. El crimen ocurrió cerca de las ocho de la noche y generó pánico entre los vecinos del sector, quienes denunciaron que la inseguridad y la falta de presencia policial continúan afectando gravemente a la zona.

Sicarios asesinan a hombre en Ate

La víctima fue identificada como Diego Eduardo Quispe Castro, quien recibió al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Según las primeras investigaciones policiales, el joven permanecía dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un auto de color blanco. De este descendieron dos sujetos armados que dispararon reiteradas veces contra él, acabando con su vida en cuestión de segundos antes de huir con rumbo desconocido.

La violencia del ataque quedó evidenciada en la ventana del asiento del conductor, donde permanecían visibles varios orificios de bala. Residentes del vecindario contaron que escucharon múltiples disparos y salieron aterrados de sus viviendas para ver lo ocurrido. Algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que se registra un hecho criminal de esta magnitud en Huaycán y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en el distrito.

Minutos después del asesinato, familiares de Diego Eduardo Quispe Castro llegaron hasta la escena del crimen. Entre lágrimas y escenas de profundo dolor, evitaron brindar declaraciones a la prensa, aunque exigieron justicia y una pronta captura de los responsables. La presencia de los seres queridos de la víctima conmocionó aún más a los vecinos que observaban el trabajo de los peritos policiales y del Ministerio Público.

La Policía Nacional informó que el móvil del crimen aún es materia de investigación y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Además, las diligencias podrían complicarse debido a que en la zona no existen cámaras de seguridad que permitan identificar a los atacantes. Durante la madrugada, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para continuar con las investigaciones correspondientes.

🔴🔵 Ate: Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su auto



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Es así que, el asesinato de Diego Eduardo Quispe Castro vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad que golpea a Huaycán y otros sectores de Ate. Vecinos denuncian abandono por parte de las autoridades y temen que la violencia continúe aumentando. Mientras tanto, la Policía busca esclarecer el crimen e identificar a los responsables del ataque.