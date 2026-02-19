Hombre extorsionaba a la propia empresa que le brindó trabajo en SMP: Exigía 90 mil soles

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Traición laboral. Una empresa en el distrito de San Martín de Porres fue víctima de extorsión por su propio trabajador. Sin embargo, efectivos policiales terminaron capturándolo, mientras que los representantes de la compañía solicitaron garantías para su vida.

Trabajador extorsionaba a la empresa donde laboraba

Agentes de la Dirincri de la citada jurisdicción capturaron a un hombre de nacionalidad extranjera, identificado como Pitter Rene Castillo Gonzalez, cuando se encontraba a bordo de su automóvil en compañía de una mujer.

Durante la intervención policial en el interior de la unidad móvil se halló un mensaje extorsivo que incluía una bala y amenazas directas contra el dueño de la empresa en la cual había trabajado.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) el sujeto es acusado extorsionar al negocio que se dedica a la producción y distribución de gaseosas y cervezas. Este hombre, al tener conocimiento interno de su centro de labores exigió el pago de 90 mil soles.

Hay que mencionar que, Castillo Gonzalez tenía a su mano información a detalle sobre los locales así como la familia de la víctima para poder exigir la el fuerte monto económico.

Actuaba bajo el nombre de La hermandad del Norte

Según información de la PNP el tipo de nacionalidad extranjera realizaba este acto delictivo bajo el nombre de una banda criminal denominada La hermandad del Norte.

En el mensaje intimidatorio que hallaron los efectivos policiales advertía que atentaría con la vida de sus jefes en caso no se cumpla con el pago que exigía. La información preliminar indica que usó a su favor su cercanía con la administración para poder planificar su fechoría luego de salir de la empresa.

En el momento de la intervención se incautaron cinco cartuchos de dinamita y diez municiones que presuntamente eran utilizados para poder amedrentar a sus víctimas, dichos elementos fueron puestos a disposición de las unidades especializadas para el respectivo inicio de las diligencias correspondientes.

También se hallaron cuatro dispositivos móviles y fotografías. Según las autoridades los celulares contenían información importante sobre las comunicaciones extorsivas que el extranjero había realizado. Sumado a ello tenía registro de las rutas y vehículos que usaba el propietario de la empresa. El caso ya fue notificado al Ministerio Público para el inicio de la denuncia penal por el delito de extorsión.

