Sujetos desatan ataque armado en losa deportiva de Bellavista dejando un herido de gravedad

La crisis de inseguridad en la que se encuentra enfrascada el país ha golpeado el distrito de Bellavista debido a que un ataque armado en una losa deportiva dejó como saldo un herido de gravedad.

Ataque armado en losa deportiva de Bellavista

El hecho ocurrió exactamente en la zona de Ciudad del Pescador, en la mencionada juridiscción de la Provincia Constitucional del Callao, cuando se realizaba un evento deportivo en las inmediaciones de una cancha de fútbol.

Cuando un grupo de personas se encontraban formando parte de dicha competencia, de acuerdo a testigos, se apersonaron sujetos a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra abrieron fuego a quemarropa contra uno de los asistentes para posteriormente emprender su huida con rumbo desconocido.

De acuerdo con información vertida por América Noticias, hasta el lugar de los hechos se apersonaron peritos de Criminalística y efectivos de la comisaría de Bellavista. Además, se conoció que en la escena de este suceso se hallaron hasta tres casquilos de bala que fueron recogidos para formar parte de las evidencias.

Cabe mencionar que, la Municipalidad de Bellavista dio la autorización para que se lleve a cabo esta actividad deportiva al encargado de organizarla el cual fue identificado como Johan Sebastian Agurto Casas.

En tanto, la identidad de la persona que quedó gravemente herida aún no ha sido confirmada por las autoridades fue derivada al Hospital Daniel Alcides Carrión. Al respecto, los doctores señalaron que la víctima ingresó presentando signos vitales, pero que permanece bajo pronóstico reservado debido a los impactos de bala.

Actividades quedaron suspendidas

Para el uso público del recinto deportivo, durante el finde semana, Johan Sebastian Agurto Casas presentó los permisos requeridos, pero tras el hecho ocurrido las actividades quedaron suspendidas inmediatamente. Mientras que, en paralelo, la Policía Nacional del Perú (PNP) carcaba la zona para las pesquisas de ley.

Por su parte, los efectivos policiales han solicitado que se les proporcione los registros de las cámaras de seguridad e la zona debido a que estas imágenes serán fundamentales para poder reconocer a los atacantes y al mismo tiempo determinar la ruta de escape de estos delincuentes para sí dar con su paradero y acabar capturándolos

