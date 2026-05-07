Sicariato en Carabayllo: Padre de familia es baleado frente a su hijo de cinco años

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un criminal armado desató el terror en la calle Túpac Amaru tras disparar contra Eder Santos Olascuaga cuando este recogía a su pequeño hijo del colegio. El violento episodio, captado por cámaras de seguridad, muestra la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el avance del sicariato.

Detalles del ataque en Torreblanca

El presunto sicario, llevaba su casco puesto para ocultar su identidad, esperando a su víctima en la cuadra 6 de dicha calle para interceptarla. Sin embargo, la víctima al notar la presencia de su atacante, intentó huir desesperadamente, siendo alcanzado por la ráfaga de proyectiles que lo dejaron en en suelo.

En el lugar se hallaron al menos nueve casquillos de bala, donde se dejaba como evidencia la ferocidad del ataque. El hijo de Santos Olascuaga, tras presenciar la escena corrió asustado detrás de su padre herido.

Un bodeguero de 52 años llamado Orlando Correa Acuña, resultó impactado cuando atendía su negocio familiar. El negociante, considerado como una víctima colateral, terminó con impactos en el brazo y abdomen, donde fue trasladado de urgencias por sus propios familiares.

Vínculos criminales y estado de salud

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, el objetivo principal del ataque era Santos Olascuaga, quien también responde aparentemente al alias de "Pichón". Según Infobae, este sujeto desempeñaría funciones como operador financiero y logístico dentro de la peligrosa organización criminal denominada "El Jorobado".

Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Sergio Bernales de Collique, donde el estado de salud del presunto delincuente es crítico por un disparo en la cabeza. Las autoridades manejan la hipótesis de que este atentado responde a una disputa por el territorio.

La hija del comerciante afectado expresó su profundo dolor por el estado de su padre y la exposición de menores a este tipo de violencia. Los vecinos de Carabayllo exigen mayor presencia policial, ante el incremento de los ataques por encargo en zonas de tránsito escolar.

La delincuencia en el distrito limeño sigue cobrando víctimas mientras las bandas criminales mantienen enfrentamientos directos en la vía pública. Se espera que las grabaciones de seguridad permitan identificar plenamente al autor de este sangriento hecho que ha conmocionado a toda la comunidad de Torreblanca.

Este nuevo caso de sicariato en Carabayllo evidencia la peligrosidad de alias Pichón y la banda de El Jorobado. La seguridad en Torreblanca y Lima Norte requiere acciones inmediatas para frenar la violencia y proteger a las familias de la zona.