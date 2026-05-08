Laura Spoya revela porqué aún no oficializa a su 'chibolo' pese a ampays: "No estoy en la obligación"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya viene siendo cuestionada desde hace varias semanas por sus constantes apariciones junto a Sebastián Gálvez, a quien los medios de comunicación han bautizado como su 'colágeno'. La ex Miss Perú se ha negado a hablar sobre la relación que tienen hasta ahora, pero recientemente se pronunció y aclaró por qué aún mantienen en reserva su vínculo con Sebastián.

¿Por qué Laura no oficializa a Sebastián?

La primera vez que se habló sobre un acercamiento entre ellos fue cuando se filtró una foto en la que aparecen abrazados en un restaurante frente a su familia. Sin embargo, todo esto tomó fuerza cuando Sebastián ayudó a Laura y retiró las cosas de su carro, luego de que ella sufriera un accidente en la avenida La Encalada, en Surco.

Desde aquella ocasión han sido vinculados y los rumores de un romance se hicieron más fuertes cuando ambos viajaron juntos a Jamaica, aunque no lo evidenciaron en redes sociales. Fue la prensa la que expuso una romántica foto que ambos se tomaron en la piscina. También fueron captados casi dándose un beso hace unos días en una discoteca.

A pesar de las múltiples ocasiones en que han sido captados en situaciones cariñosas, ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar un vínculo romántico. No obstante, Laura finalmente rompió su silencio respecto a la diferencia de edad que tienen, afirmando que solo le lleva seis años, ya que él tiene 29 y ella 35.

"Todavía no es oficial. No estoy en la obligación de oficializar a alguien", dijo Laura en uno de los recientes episodios de su pódcast 'La Manada', tras sentirse presionada a confesar cuál es su situación amorosa actualmente.

¿Qué dijo el colágeno de Laura Spoya?

El fin de semana fueron captados casi dándose un beso en una conocida discoteca de Miraflores y, tras ello, el equipo de 'Magaly TV La Firme' se encontró con Sebastián y le preguntó directamente sobre la posibilidad de un romance, pero él solo dijo: "Somos amigos".

El reportero volvió a insistir, consultándole esta vez si son amigos con beneficios, pero él lo negó y aseguró que no hay nada que lo pruebe. "Yo no he dicho eso. Somos amigos nada más. La imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada", sentenció.

Aunque Laura Spoya y Sebastián Gálvez han sido vistos juntos en varias ocasiones y protagonizan constantes rumores de romance, ambos prefieren mantener su vínculo en reserva. La ex Miss Perú dejó en claro que no siente presión por oficializar una relación y que, por ahora, disfruta esta etapa con tranquilidad.