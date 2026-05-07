Chorrillos: Mototaxista es asesinado de más de 20 balazos en la puerta de su casa

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre ha alarmado a los vecinos de Chorrillos. Un mototaxista de apenas 26 años fue asesinado de al menos 20 disparos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, dentro de su vehículo. La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas debido a la ferocidad del ataque.

Asesinan a mototaxista en Chorrillos

El terrible crimen ocurrió en la avenida Fraternidad, en la urbanización Buenos Aires de Villa, y la víctima fue identificada como Juan Diego Soler León (26). Según la Policía, el atentado ocurrió cuando el joven se encontraba fuera de su vivienda, dentro de su vehículo, escuchando música y hablando por celular.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante en que cuatro sujetos, a bordo de dos motocicletas, se desplazaban por la zona. Inmediatamente después, se escucharon tres disparos y, posteriormente, una ráfaga, por lo que se sabe que el joven no tuvo tiempo de reaccionar y falleció al instante debido a la gravedad de sus heridas.

Los vecinos, alertados por los más de 20 disparos, salieron de sus casas y llamaron a la Policía, mientras que los delincuentes huyeron a toda velocidad. Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Mateo Pumacahua, quienes acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

Según se informó, se encontraron 19 casquillos de bala en el lugar del crimen, aunque los vecinos aseguraron que varios curiosos se llevaron otros casquillos y, en total, habrían sido cerca de 27 disparos los que recibió el joven. Las investigaciones preliminares indican que se trataría de un ajuste de cuentas debido a la ferocidad del ataque.

La familia de la víctima no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación, pero afirmaron que no tenían conocimiento de que su pariente estuviera siendo víctima de extorsiones.

Otro asesinato en Chorrillos

Hace unas horas, la Policía Nacional confirmó la identidad de Henry Tirado Salazar, alias "sapo", quien fue asesinado dentro de su taller mecánico en Chorrillos. El sujeto era conocido por las autoridades como presunto cabecilla de la banda criminal "Los Mexicanos", dedicada a la extorsión y el sicariato en distritos del sur de la capital.

Tirado había sido capturado en noviembre de 2024, acusado de liderar "Los Mexicanos", organización que operaba principalmente en Chorrillos y San Juan de Miraflores. Sus vínculos recientes se asociaban a atentados contra choferes de la empresa de transportes El Rápido, lo que reforzaba su perfil como cabecilla de una estructura criminal con fuerte presencia en el transporte urbano.

La información preliminar indica que el sujeto se hallaba en su taller tras recibir un vehículo para reparación. Sicarios que lo seguían en motocicleta llegaron hasta el lugar; uno de ellos descendió y disparó entre 6 a 8 balas contra Tirado, para luego retirarse caminando como si nada hubiera ocurrido. El cómplice lo esperaba en la motocicleta para huir de la escena.

Es así que, este nuevo crimen ocurre horas después del asesinato de Henry Tirado Salazar, alias "Sapo", presunto cabecilla de "Los Mexicanos", banda vinculada a extorsiones y sicariato en Chorrillos y San Juan de Miraflores. Ambos casos reflejan el creciente nivel de violencia criminal que golpea a los distritos del sur de Lima.