Puente Piedra: Sicarios balean por quinta vez a bus de ZBuss y empresa suspende operaciones

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Extorsionadores volvieron a sembrar el terror en las carreteras de Lima norte. Un bus de la empresa de transporte interprovincial ZBuss fue atacado a balazos cuando se dirigía hacia Huaral con pasajeros a bordo. El conductor resultó herido y, tras este nuevo atentado, la empresa decidió suspender temporalmente todas sus operaciones.

El ataque ocurrió en el distrito de Puente Piedra, pocos metros después del peaje. Según los primeros reportes, la unidad avanzaba con normalidad rumbo a su destino final cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon hasta siete veces contra la cabina del conductor.

Chofer resultó herido

La violencia del atentado generó momentos de pánico entre los pasajeros. Los disparos impactaron principalmente en el lado izquierdo del bus, donde se encontraba el chofer. Un representante de la empresa llegó al lugar y brindó información sobre el estado de salud del trabajador afectado.

"Nuestro compañero se encuentra en una clínica a la espera de una tomografía, ha perdido bastante sangre. Me pongo en el lugar de los familiares y de los demás conductores que también se sienten preocupados (...) los sicarios dispararon justo en el lado izquierdo, en el lado del conductor. Creo que uno de los proyectiles le ha rozado en la cabeza", declaró.

El representante también explicó que el vehículo transportaba una gran cantidad de pasajeros al momento del ataque. Incluso señaló que uno de los impactos quedó entre la puerta de la cabina y el pasillo principal, por lo que cualquier usuario pudo haber resultado herido durante la balacera.

A pesar de la gravedad del atentado, todos los pasajeros salieron ilesos. Posteriormente fueron trasladados a otra unidad para continuar su viaje hacia Huaral. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los atacantes y recopilar evidencias del hecho.

🔴🔵 Nuevo atentado contra el transporte público. Un conductor del servicio ZBus fue atacado a balazos mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo. Tras el hecho, la empresa decidió suspender temporalmente sus operaciones para salvaguardar la seguridad de trabajadores y... pic.twitter.com/6TEwxS5XB2 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Zbus paraliza sus operaciones

Este atentado representa el quinto ataque registrado contra ZBuss. El primero ocurrió en su sede de Acho, luego se reportaron dos atentados en el paradero Previ de San Martín de Porres y otros dos ataques en plena ruta en Lima Norte. Ante este escenario, la empresa anunció la paralización de sus servicios desde este jueves.

"Más tarde no va a haber atención porque también hay que ponernos a pensar en la integridad física de los conductores, no van a salir por su propia integridad física. No creo que sea definitivo, ellos también son personas que llevan un pan a su hogar y habrá que utilizar otro tipo de estrategias. Me disculpo si los usuarios se han sentido un poco inseguros", agregó.

Es así que, el nuevo atentado se produjo pese a la reciente captura de dos presuntos integrantes de una organización criminal vinculada al ataque perpetrado el pasado 10 de julio contra la sede de San Martín de Porres. Sin embargo, las amenazas no habrían cesado. La empresa estaría siendo extorsionada por bandas como "La Federación" y "Norte Kings", que exigirían más de 150 mil soles. Finalmente, el bus fue trasladado a la sede de Acho para continuar con las investigaciones, mientras la vía quedó liberada horas después.