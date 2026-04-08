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San Martín de Porres: Asesinan a repartidor de pollería bajo modalidad del falso pedido

Repartidor fue asesinado tras caer en un falso pedido en San Martín de Porres. Policía descarta robo, mientras familia exige justicia e investigación exhaustiva para esclarecer el crimen.

Asesinan a repartidor de pollería con falso pedido
Asesinan a repartidor de pollería con falso pedido (Composición Exitosa)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/04/2026

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Un nuevo hecho de sangre ocurrió esta madrugada en San Martín de Porres, cuando el repartidor de una pollería fue asesinado de varios disparos tras caer en la trampa de un falso pedido. La Policía descartó que se trate de un robo, mientras que la familia del joven exige que se realice una investigación exhaustiva y pide justicia.

Asesinan a delivery en San Martín de Porres

Según informó nuestra reportera Marcia Chahua, la víctima fue identificada como Altomar Vásquez Vílchez (29), quien trabajaba como delivery de la pollería 'El Doradito' desde hace varios meses. El asesinato ocurrió en la asociación Santa Rosa, cerca del puente Camote, donde la víctima falleció después de recibir dos disparos.

El jueves habría recibido un pedido y, tras dirigirse hacia el lugar de destino, estaba siendo perseguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes posteriormente lo interceptaron para dispararle dos balazos a quemarropa, sin mediar palabra, para luego huir del lugar a bordo de su vehículo.

Su tía, quien se mostró sumamente consternada por lo ocurrido, contó que al momento del asesinato estaba realizando una videollamada con su sobrino. "Ya iba a cumplir 30 años. Solo estaba viendo su celular y, de la nada, se apagó. Él trabajaba desde el mediodía", dijo entre lágrimas.

La Policía, que llegó hasta el lugar de los hechos, descartó que se trate de un robo, ya que la víctima conservaba su dinero, documentos y hasta un arma de fuego que portaba desde hace cinco años y para la cual contaba con licencia. El caso ya está en manos de la Depincri de Los Olivos y la familia del joven pide que su muerte no quede impune.

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Asesinan a promotor de eventos en SMP

Hace unas semanas, sujetos asesinaron a un productor de eventos cuando salía de un local donde había organizado un concierto, en San Martín de PorresLa víctima fue identificada como Jhon Leyva, un conocido productor de eventos en el medio artístico que trabajaba con reconocidas figuras musicales. El crimen se registró a las 5:00 a. m. en los exteriores de un local en una presentación que había iniciado a las 11:00 p. m. del 14 de marzo, cuando había salido para tomar un descanso en su vehículo. 

La unidad era vigilada por uno de sus miembros de seguridad personal con el que contaba, pues el hombre había denunciado ser víctima de extorsión en 2024. 

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Es así que, este crimen evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los trabajadores de delivery, expuestos a peligros constantes en las calles. La modalidad del falso pedido vuelve a encender las alarmas y deja en evidencia la urgencia de reforzar medidas de protección y control para evitar más tragedias.

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