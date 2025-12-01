Terror en Comas: madre fue asesinada a balazos dentro de su vivienda y frente a su hija

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Vecinos de Comas quedaron consternados tras el macabro asesinato de una madre de familia dentro de su propia vivienda en el sector Año Nuevo del distrito.

Según declaraciones de testigos, la mujer acababa de regresar de recoger a su menor hija de 7 años y al ingresar al segundo piso, donde se ubicaba su casa, fue vilmente sorprendida tras la espalda por un sujeto que la siguió desde la calle.

El atacante habría descendido de un vehículo estacionado en la misma zona cerca a la vivienda y, tras notar su llegada y seguirla hasta la puerta, entró y disparó contra ella, todo en presencia de la menor.

Cuatro disparos que sembraron terror

Según relatan los vecinos del sector, durante el ataque se escucharon hasta cuatro disparos, lo que generó pánico entre los vecinos. Algunos salieron con cautela para observar y tratar de identificar al responsable, quien vestía una capucha y huyó rápidamente hacia el vehículo en el que había llegado.

La niña, testigo directo del crimen, ha quedado bajo resguardo de la Policía Nacional, muy probablemente en estado de shock por la magnitud del trágico suceso.

Investigación en curso

El sector de Año Nuevo no cuenta con cámaras de seguridad, lo que complica la identificación del asesino. En el lugar se encuentran efectivos de la Comisaría de La Pascana y personal de la DEPINCRI, a la espera de peritos de criminalística para continuar con las diligencias.

Las primeras indagaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas, aunque aún no se descarta ninguna hipótesis.

Agentes policiales y de la DEPINCRI acudieron para resguardar a la menor y esperar a los peritos de criminalítica.

Testimonios cercanos

Hasta la vivienda llegó la ex pareja de la víctima mujer de nacionalidad venezolana de aproximadamente 40 años que residía en el lugar desde hace un año. El hombre aseguró que mantenían buena comunicación pese a la separación y que nunca le comentó sobre amenazas o problemas recientes.

El crimen ha generado alarma en Comas, donde vecinos reclaman mayor seguridad y presencia policial. La tragedia expone nuevamente la vulnerabilidad de las familias frente a la violencia urbana y la urgencia de reforzar la inteligencia y vigilancia en sectores sin cámaras de seguridad.