Extorsionadores atacan a balazos el mercado José Arguedas en San Juan de Miraflores

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana continúa golpeando a los vecinos de San Juan de Miraflores. En la madrugada, extorsionadores atacaron a balazos el mercado José Arguedas, ubicado en el sector de Pamplona Alta.

Según el reporte policial, sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la puerta principal del establecimiento, provocando temor entre comerciantes y vecinos de la zona.

En el lugar se hallaron 13 casquillos de bala, evidencia del ataque que, afortunadamente, no dejó víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, varios puestos resultaron dañados por los impactos de los proyectiles.

Se trata del primer atentado registrado en este mercado, lo que incrementa la preocupación de quienes trabajan allí diariamente.

Comerciantes atemorizados por amenazas

De acuerdo con información policial, el presidente de este centro de abastos habría recibido constantes amenazas de presuntos extorsionadores, quienes estarían exigiendo el pago de un "cupo" a cambio de no atentar contra el local. Este hecho refuerza la hipótesis de que se trataría de un ataque vinculado a mafias que operan bajo la modalidad de extorsión en Lima Sur.

La violencia no se limita a este punto. A escasos metros del mercado, también se registró un atentado contra un terminal de transporte público, lo que muestra un patrón de hostigamiento en la misma zona.

Los comerciantes, por su parte, expresaron su preocupación por la falta de seguridad y el riesgo de que nuevos ataques se produzcan en cualquier momento.

El temor ha empezado a extenderse entre los trabajadores y vecinos de Pamplona Alta, quienes piden mayor resguardo policial y presencia de las autoridades para frenar el avance de estas mafias delictivas.

Cámaras captaron el ataque

El mercado José Arguedas cuenta con cámaras de videovigilancia que registraron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa la llegada de dos motocicletas lineales con los atacantes a bordo. Acto seguido, los sujetos disparan repetidamente contra la puerta del establecimiento y luego huyen rápidamente del lugar.

Estas grabaciones serán clave para las investigaciones policiales, ya que permitirán identificar la ruta de escape de los delincuentes y, posiblemente, dar con su paradero. La Policía Nacional viene recopilando pruebas para determinar la identidad de los responsables y fortalecer las medidas de seguridad en el sector.

Mientras tanto, el mercado José Arguedas, en San Juan de Miraflores, continúa funcionando, aunque con una atmósfera cargada de miedo e incertidumbre. Los comerciantes, que dependen de su trabajo diario para subsistir, temen que un nuevo ataque pueda tener consecuencias fatales si no se toman acciones inmediatas.