Conductores de la "Línea B" pagan doble cupo para poder trabajar: "Tenemos familia que mantener"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los conductores y cobradores de la 'Línea B', que recorren los distritos de Cercado de Lima a Los Olivos, han decidido cobrar doble cupo para evitar ser atacados a manos de los extorsionadores.

Conductores de 'Línea B' pagan doble cupo

En conversación con Exitosa, los conductores de la Línea B indicaron que ahora se les exige el pago de 10 soles tanto en su punto de partido como en el paradero final de sus rutas. La Línea B que recorre Las Malvinas, desde Cercado de Lima, hacia Mayolo, en el distrito de Los Olivos han tenido que atacar el cobro extorsivo al no encontrar salida

Los conductores evitaron dar mayores detalles por miedo a represalias en su contra. Hasta el momento se sabe que la Línea B cuenta con 100 unidades de transporte que pagarían 20 soles diarios en total por el cobro de cupos de ambas bandas criminales, la de Cercado de Lima y la otra de Los Olivos.

Debido a la extorsión, informaron a los pasajeros que se incrementaría la subida de pasajes en 50% más. La medida comenzó desde el pasado mes de julio y fue acatada por la misma empresa de transportes: lo que antes costaba S/ 2.50 de Cercado a Universitaria ahora tiene un costo de S/ 3. Lo mismo sucede de Cercado a Duarez donde el pasaje aumento de S/1 a S/1.50

"Nos jugamos la vida por unos cuantos centavos para mantener a la familia, la comida, los hijos. Tenemos que rezar a Dios que todo nos salga bien", comenta resignado uno de los transportistas

Algunos pasajeros de la ruta han acatado la subida de precios con amargura o en desacuerdo pero la gran mayoría entiende la grave situación, según indican los propios conductores. Además comentan que los pasajeros temen por su vida por lo que prefieren contribuir a pagar el aumento de precio frente alguna represalia de las bandas criminales.

Conductor de 'Línea B' fue víctima mortal de extorsión en junio

Durante su recorrido desde Cercado de Lima hacia Lima Norte, uno de los conductores de la 'Línea B' fue víctima de los extorsionadores al recibir hasta 15 disparos el pasado 27 de junio. Los criminales atacaron al conductor cuando manejaba en el distrito de San Martin de Porres.

La unidad se encontraba con pasajeros a bordo y tras los disparos, los extorsionadores dejaron una nota firmada por alias 'Tito'. La víctima fue identificada como José Alarcón Díaz de 46 años que lamentablemente falleció en el Hospital Cayetano Heredia tras haberse negado a pagar las extorsiones.

Los conductores de la 'Linea B' ahora se ven obligados a pagar diez soles tanto en su paradero inicial como final, dando un cupo de 20 soles diarios para evitar ser las nuevas víctimas de los extorsionadores.