SJM: Fiscalía inició investigación preliminar contra responsables del feminicidio de una joven de 20 años

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los responsables del delito de feminicidio en agravio de la joven de tan solo 20 años, de iniciales A. E. A. D., cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de la vivienda en donde alquilaba una habitación en el distrito de SJM.

Fiscalía se pronuncia tras caso de feminicidio en SJM

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público informó que el caso se encuentra a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Miraflores (SJM).

"Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Segundo Despacho) de San Juan de Miraflores inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de A. E. A. D., cuyo cadáver fue hallado en su habitación con lesiones en diferentes partes de su cuerpo", escribieron en sus redes sociales, el último 30 de agosto.

De tal modo, se conoció que la fiscal provincial Jenny Bustamante Huamaní informó que desde la Fiscalía se vienen realizando las diligencias correspondientes urgentes para esclarecer los hechos, que involucrarían presuntamente a dos sujetos, que estuvieron con la joven momentos antes de su muerte, según se visualizó en las cámaras de seguridad de la zona en donde vivía la joven.

En tal sentido, precisaron que los representantes del Ministerio Público deberán visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad mencionadas, así como recabar los resultados de la inspección técnico criminal, el certificado y protocolo de necropsia de la víctima.

Deberán recoger testimonio de la madre

Además, se dispuso recepcionar las declaraciones de la madre de la agraviada, quien el pasado 28 de agosto, dijo a Panamericana que, su hija ya le había comentado que un joven que supuestamente trabajaba en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la cortejaba, pero la víctima no quiso mantener un vínculo sentimental.

En su momento, la madre también exigió apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y demás autoridades para que la muerte de su hija no quede impune y los responsables sean procesados por el delito que cometieron.

