Delincuente muere tras ser abatido por un policía retirado durante un intento de asalto frente a su casa

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un intento de asalto terminó de forma trágica cuando uno de los delincuentes murió tras ser enfrentado por un policía retirado que buscó proteger su vida y la de su esposa. El violento episodio ocurrió mientras la pareja llegaba a su vivienda, desatando momentos de tensión que quedaron registrados por cámaras de seguridad y ahora forman parte de la investigación.

Según las primeras diligencias, la pareja regresaba a su domicilio luego de realizar una gestión cuando fue sorprendida por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Ambos interceptaron a las víctimas con aparentes intenciones de despojarlas de sus pertenencias, provocando un forcejeo que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado en plena vía pública.

Exsuboficial abate delincuente

Los hechos ocurrieron en la localidad de Gerli, en el partido de Avellaneda, en Argentina. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el exsuboficial, de 71 años, llevaba consigo una pistola Bersa Thunder calibre .22 de su propiedad. En medio del ataque decidió utilizar el arma para defenderse, disparando contra uno de los asaltantes, quien cayó gravemente herido y falleció en el lugar.

Mientras tanto, el segundo sospechoso aprovechó la confusión para escapar a bordo de la motocicleta en la que ambos habían llegado. Hasta el momento continúa prófugo y es intensamente buscado por las autoridades, que trabajan para establecer su identidad y reconstruir cada uno de los movimientos previos y posteriores al frustrado asalto.

🇦🇷🔫 En Gerli, un policía asesinó A TIROS a un motochorro que intentó asaltarlo junto a su esposa.https://t.co/3woM2yvUrd — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 9, 2026

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales acudieron a la escena para asegurar el área y dar inicio a las pericias correspondientes. Durante la inspección, los especialistas encontraron junto al cuerpo del fallecido una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros, objeto que presuntamente habría sido utilizado para intimidar a las víctimas durante el intento de robo.

Posteriormente, una familiar permitió identificar al delincuente fallecido, mientras los investigadores continuaron reuniendo evidencias para esclarecer la secuencia completa de los hechos. Además de las pericias balísticas, se dispuso la toma de declaración del policía retirado con el objetivo de determinar si su actuación se ajustó a los parámetros legales de la legítima defensa.

Caso continúa en investigación

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona también serán claves para confirmar cómo se desarrolló el enfrentamiento. Las imágenes permitirán verificar el comportamiento de cada uno de los involucrados y complementar los informes elaborados por los peritos, quienes analizan la trayectoria de los disparos y otros elementos recolectados en el lugar.

El caso ocurrió pocas horas después de otro episodio similar registrado en City Bell, donde un integrante de la Policía Federal también enfrentó un intento de robo armado que terminó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes. Ambos sucesos volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la creciente inseguridad y las respuestas frente a los asaltos protagonizados por motochorros.