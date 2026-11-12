Lurigancho: asesinan a balazos a chofer de miniván que cubría la ruta hacia Nievería en presunto ataque extorsivo

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado contra el sector transporte acabó con la vida de un conductor de miniván en el distrito de Lurigancho. La víctima fue interceptada por un sujeto armado mientras transitaba por la asociación Valle Sagrado, con dirección a Nievería. La Policía investiga un posible caso de extorsión.

El fallecido fue identificado como Jeffrey Víctor Herminio Mariscal Suárez, de 36 años, quien trabajaba como conductor de una unidad de la empresa de transportes Santa Rosa de Nievería. El crimen ocurrió alrededor de las 8:00 p. m. del miércoles 11 de noviembre, a la altura de la manzana A, lote 13.

Atacantes dejaron nota extorsiva

Según las primeras versiones recogidas por la Policía Nacional, la miniván avanzaba lentamente debido a la congestión vehicular cuando un desconocido se acercó y disparó directamente contra el conductor. Tras recibir los impactos de bala, el trabajador descendió desesperadamente de su vehículo e intentó escapar corriendo, pero terminó desplomándose a pocos metros de la unidad.

Luego de perpetrar el ataque, el sicario huyó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. En la escena, los agentes encontraron tres casquillos de bala, manchas de sangre e impactos de proyectil en la zona del conductor, elementos que fueron considerados durante las primeras diligencias policiales.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un papel dejado en el lugar con el mensaje: "plata o plomo". Este elemento abrió la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con amenazas extorsivas y el presunto cobro de cupos a los transportistas que cubren esta ruta.

Por ahora, no se cuenta con mayores evidencias ni cámaras de seguridad que permitan identificar al responsable. La Policía Nacional quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existe una organización criminal detrás del ataque.

🔴🔵 Lurigancho-Chosica: asesinan a balazos a conductor de miniván que cubría la ruta a Nievería 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/AiBYzX1Mif — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Modifican código penal para cuentas receptoras de extorsiones

El Gobierno aprobó una nueva medida que introduce modificaciones al Código Penal y otras normas con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada como las extorsiones y el uso de las cuentas bancarias de las personas implicadas en este tipo de delito.

La disposición dentro del Decreto Legislativo N.° 1744 contempla cambios relacionados con delitos como la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas, además de incorporar nuevas herramientas para combatir las actividades delictivas.

Como parte de los principales cambios se encuentra el endurecimiento de las sanciones por conspiración y ofrecimiento para cometer el delito de sicariato. De acuerdo con la modificación del artículo 108-D, quienes incurran en estas conductas recibirán penas privativas de libertad no menores de 10 ni mayores de 12 años.