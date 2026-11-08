SMP: hallan sin vida a joven estudiante cerca de la muralla de Chuquitanta y Fiscalía investiga el caso

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una joven estudiante identificada como Yastelin Torres Común, de 20 años fue hallada sin vida en un terreno agrícola cercano a la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú investigan las circunstancias de su fallecimiento.

Fiscalía y Policía realizan diligencias en SMP

El hallazgo se dio al promediar la madrugada del domingo 8 de noviembre, aproximadamente las 5 de la mañana, en una chacra ubicada cerca de la avenida Prolongación Naranjal. El cuerpo de la joven fue encontrado entre la maleza, en una zona agrícola.

Representantes del Ministerio Público y peritos acudieron al lugar junto a la Policía para iniciar la recolección de evidencias. Las autoridades realizaron las primeras actuaciones en el terreno donde fue encontrada la estudiante.

El cuerpo fue hallado sin prendas de vestir y había ropa femenina esparcida por el lugar. Estos elementos fueron recogidos como pruebas durante la inspección policial y fiscal, de acuerdo a las investigaciones por su fallecimiento.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una estudiante de 20 años fue encontrada sin vida en un descampado de Chuquitanta, en San Martín de Porres. Sus amigas señalaron a un supuesto pretendiente como sospechoso, mientras las autoridades investigan el caso.



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Asimismo, los agentes también encontraron una motocicleta negra cerca del lugar. El conductor fue detenido y trasladado a la comisaría de Pro, mientras continúan con las investigaciones que busquen establecer las circunstancias en las que la joven llegó hasta ese sector de Chuquitanta.

Joven salió a reunión con amigos antes de su muerte

La joven estudiante había participado en una reunión con amigas y conocidos durante la noche del sábado 7 de noviembre. Al terminar el encuentro, un hombre de su entorno se ofreció a llevarla a casa, sin embargo, ambos terminaron dirigiéndose hacia unos terrenos agrícolas de Chuquitanta.

La estudiante había compartido su ubicación en tiempo real mediante WhatsApp durante la madrugada. Al notar que seguía apareciendo en una zona descampada, sus amigas decidieron acudir al lugar para buscarla. Al llegar, encontraron a la joven sin vida y dieron aviso a las autoridades.

Fiscalía investiga presunto feminicidio 🚨 #LoÚltimo | Se inició investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y feminicidio en agravio de una joven de 20 años. https://t.co/xaz7d8idwZ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 8, 2026

El hombre que estuvo con Yastelin fue luego intervenido e identificado como Sebastián Yauri, de 27 años. Según las primeras informaciones, ambos se trasladaron en una motocicleta. Asimismo, familiares de la estudiante señalaron que el sujeto había mostrado interés sentimental por ella meses atrás.

Yastelin estudiaba Ciencias de la Comunicación y, en sus días libres, ayudaba a su madre en un puesto de venta de artículos de limpieza. Su fallecimiento es investigado por el Ministerio Público y la PNP, que realizan diligencias para esclarecer lo ocurrido en Chuquitanta, San Martín de Porres.