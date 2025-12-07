Terror en SMP: Criminales atacan a balazos a conductor para robarle su camioneta

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En San Martín de Porres, criminales dispararon hasta en 4 oportunidades contra un conductor, quien estaba huyendo de ellos porque buscaban robarle su vehículo. Cámaras de seguridad registraron el preciso instante del suceso. Agraviado resultó ileso.

Por intentar robarle su vehículo

Un conductor se salvó de milagro luego de ser atacado hasta con cuatro proyectiles de bala por parte de criminales que intentaron robarle su camioneta durante la madrugada del domingo 7 de diciembre.

Los criminales persiguieron al conductor durante varios minutos en inmediaciones del distrito de San Martín de Porres, con el fin de intimidarlo y conseguir la camioneta.

Según información policial, el agraviado refirió que los criminales venían persiguiéndolo desde el mercado Tantamayo. Al verse acorralado realizó maniobras de alto riesgo con el fin de ponerse a buen recaudo.

Una cámara de videovigilancia ubicada en la avenida Santa María registró como el conductor perdió el control del vehículo tras atravesar un rompemuelles que estampó la camioneta contra un poste de alumbrado público debido a la alta velocidad vehicular.

El accidente ocurrió frente al colegio Newton Kids del distrito. Alrededor de las 08:30 a.m. se procedió a remolcar el automóvil tras la llegada del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística. En la zona se contabilizaron una gran cantidad de disparos contra el vehículo.

Peritos de criminalística llegaron a la zona del crimen

El vehículo con placa CBB-933 recibió dos impactos en la zona trasera, una por la parte del copiloto y otro directamente dirigido hacia el conductor. El parabrisa del vehículo quedo completamente destrozado dando cuenta de la magnitud del ataque.

Según la placa de la unidad, el vehículo formaba parte de una empresa. La Policía Nacional viene investigando los hechos y recabando la información necesaria.

Hasta el momento, no se encuentran detenidos y el conductor del vehículo perseguido logró escapar con vida del asalto.

