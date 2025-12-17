Rímac: Hombre pierde la vida tras ataque armado frente a su vivienda

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El terror continúa apoderándose de las calles. Un hombre perdió la vida tras un ataque armado ocurrido frente a su vivienda en el Rímac. El hecho ocurrió en una zona comercial del distrito y es investigado por la Policía como un posible ajuste de cuentas.

La noche del martes 16 de diciembre se volvió de terror en el distrito del Rímac luego de que un hombre fuera acribillado frente a su vivienda, ubicada en la calle Reforma, a pocos metros de la intersección con el jirón Trujillo.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Saavedra Ortega, de aproximadamente 40 años.

Según relataron vecinos de la zona, todo ocurrió de manera repentina. Un grupo de amigos, que normalmente se reúne todos los martes para jugar fútbol, se encontraba cerca del lugar.

El partido ya había terminado y algunos incluso se habían cambiado de ropa, lo que explicaría por qué la víctima estaba usando sandalias al momento del ataque.

En medio de la tranquilidad aparente, apareció un sujeto armado. Al notar su presencia, todos comenzaron a correr en distintas direcciones para ponerse a salvo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, Luis Alberto Saavedra Ortega logró correr hasta su vivienda, ya que la puerta se encontraba abierta.

Sin embargo, el sicario lo siguió hasta el interior del inmueble y fue allí donde le disparó en repetidas ocasiones.

El ataque fue brutal. La Policía encontró 18 casquillos de bala en la zona, lo que confirma la violencia del hecho. La víctima no tuvo oportunidad de recibir ayuda y perdió la vida en el lugar.

La tragedia ocurrió en una zona bastante concurrida, con varios negocios abiertos y presencia de adultos y niños, lo que generó aún más conmoción entre quienes presenciaron o escucharon los disparos.

Investigación policial en marcha

Tras el crimen, llegaron agentes de la comisaría del sector y personal de la Depincri, quienes acordonaron la zona y comenzaron con las diligencias correspondientes.

Los efectivos recogieron los casquillos de bala y entrevistaron a vecinos y comerciantes del área.

Además, la Policía viene revisando cámaras de seguridad de viviendas y negocios cercanos con el objetivo de identificar al sicario y conocer la ruta que habría usado para escapar tras cometer el ataque.

Por la forma en que se dio el ataque y la cantidad de disparos, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso queda en manos de la Policía, que busca esclarecer los motivos del ataque armado que terminó con la vida de un hombre frente a su propia vivienda en el Rímac.