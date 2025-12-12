Terror en el Callao: Menor de solo 14 años fue asesinada a balazos en la puerta de su casa en La Perla

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un lamentable homicidio ocurrió la tarde de este sábado 13 de diciembre en el Callao donde una menor de solo 14 años perdió la vida tras ser atacada a balazos por sujetos a bordo de un auto. La joven sufrió este atentado cuando se encontraba en la puerta de su casa acompañada de otras dos niñas.

De acuerdo a los primeros reportes de la PNP, la víctima se disponía a ingresar a una vivienda de tres pisos ubicada en el cruce del jirón Huáscar Marcelo y la Avenida Alfonso Ugarte. De pronto, sobre las 3:20 de la tarde, dos sujetos a bordo de un auto le dispararon sin reparo alguno a plena luz del día.

Lamentablemente, dos proyectiles impactaron en la cabeza de la joven de iniciales AYSR dejándola tendida en el pavimento. Tras el hecho, familiares y vecinos intentaron auxiliarla trasladándola al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos no pudieron hace nada por lo que solo certificaron su deceso.

Pese al estado de emergencia decretado por el gobierno central, esta es la segunda víctima de 14 en el Callao en menos de 24 horas ya que en la madrugada, otra niña de la misma edad perdió la vida tras recibir casi 8 disparos por parte de sujetos a bordo de una moto lineal.

Peritos de criminalística del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las diligencias de rigor y poder resolver el caso. En la escena, encontraron 4 casquillos de bala los cuales fueron los responsables de quitarle la vida a esta menor.

Posible ajuste de cuentas

Agentes de la Policía Nacional del Perú también llegaron a la escena y acordonarla. Estos manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas o venganza relacionado a un miembro de la familia. Tampoco se descartó que este crimen guarde relación con el ocurrido en Corongo ya que las bandas criminales del primer puerto suelen tomar represalias de este tipo.

Ahora, las investigaciones están a cargo de la Depincri del Callao y la comisaría de La Perla quienes tomarás declaraciones de los testigos y verificarán las cámaras de seguridad de la zona con la finalidad de esclarecer el caso.

