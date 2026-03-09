Insólito asalto en La Victoria: Ladrón atiende a cliente durante atraco con arma blanca en minimarket

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hecho insólito se ha suscitado en el distrito de La Victoria, en el que un delincuente que estaba realizando un asalto con arma blanca a un minimarket fue captado atendiendo a una cliente.

Ladrón de minimarket atiende a cliente

La delincuencia golpea cada vez al país, en esta oportunidad la víctima fue una bodega en la citada jurisdicción capitalina en donde un hampón ingresó, el último domingo al promediar las 10 y 33 de la noche, vistiendo una capucha y gafas oscuras para evitar ser identificado.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, localizado en una zona comercial de La Victoria, fingió ser un cliente mientras personal de Serenazgo de la comuna se encontraban custodiando el frontis del lugar, aproximadamente dos minutos antes del asalto.

Hay que mencionar que, el facineroso se encontraba provisto de un arma blanca con la cual amenazó a la trabajadora que se encontraba encargada del negocio y procedió a reducirla, por lo que esta solo atinó a agacharse detrás del mostrador.

En medio de este atraco una cliente se acerca para poder realizar una compra, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo en ese instante, tras acercarse el facineroso se hizo pasar como empleado del minimarket la atendió de manera rápida para continuar con sus fechorías.

Así fue la reacción que tuvo el delincuente

De acuerdo a información del administrador de la tienda, según América Noticias, el asaltante actuó calmado durante el tiempo en el que se mantuvo en el interior de lugar para evitar levantar sospechas.

Tras el ingreso de la clienta, este tipo ocultó su arma blanca y fingió realizar la venta mientras a la misma vez guardaba billetes y monedas en su bolsillo. Por su parte, la empleada afectada manifestó haberse sentido nerviosa en ese instante y que ese día del asalto decidió quedarse media hora más fuera de su turno laboral establecido.

"La encontré llorando, ya no quiere trabajar en la noche", manifestó el administrador del minimarket respecto a cómo ello afecto el estado emocional de la colaboradora tras vivir dicha experiencia que apenas duró un par de minutos.

En medio de la delincuencia que afecta al Perú, un hecho insólito ocurrió en el distrito de La Victoria en donde un ladrón fingió ser un empleado de minimarket para despachar a una cliente que se apareció cuando se encontraba realizando un atraco al establecimiento.