RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
¡De no creer!

Insólito asalto en La Victoria: Ladrón atiende a cliente durante atraco con arma blanca en minimarket

En el distrito de La Victoria, se registró un hecho insólito en el que un delincuente que se encontraba robando en un minimarket se hizo pasar como cajero y atendió a una cliente.

Ladrón atiende a cliente durante atraco con arma blanca en minimarket
Ladrón atiende a cliente durante atraco con arma blanca en minimarket (Foto: Composición Exitosa)

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 09/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Un hecho insólito se ha suscitado en el distrito de La Victoria, en el que un delincuente que estaba realizando un asalto con arma blanca a un minimarket fue captado atendiendo a una cliente.

Ladrón de minimarket atiende a cliente 

La delincuencia golpea cada vez al país, en esta oportunidad la víctima fue una bodega en la citada jurisdicción capitalina en donde un hampón ingresó, el último domingo al promediar las 10 y 33 de la noche, vistiendo una capucha y gafas oscuras para evitar ser identificado.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, localizado en una zona comercial de La Victoria, fingió ser un cliente mientras personal de Serenazgo de la comuna se encontraban custodiando el frontis del lugar, aproximadamente dos minutos antes del asalto.

Hay que mencionar que, el facineroso se encontraba provisto de un arma blanca con la cual amenazó a la trabajadora que se encontraba encargada del negocio y procedió a reducirla, por lo que esta solo atinó a agacharse detrás del mostrador.

En medio de este atraco una cliente se acerca para poder realizar una compra, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo en ese instante, tras acercarse el facineroso se hizo pasar como empleado del minimarket la atendió de manera rápida para continuar con sus fechorías.

A pocas horas del Día de la Mujer: Sujeto es acusado de matar a la madre de sus hijos en La Victoria
Lee también

A pocas horas del Día de la Mujer: Sujeto es acusado de matar a la madre de sus hijos en La Victoria

Así fue la reacción que tuvo el delincuente

De acuerdo a información del administrador de la tienda, según América Noticias, el asaltante actuó calmado durante el tiempo en el que se mantuvo en el interior de lugar para evitar levantar sospechas.

Tras el ingreso de la clienta, este tipo ocultó su arma blanca y fingió realizar la venta mientras a la misma vez guardaba billetes y monedas en su bolsillo. Por su parte, la empleada afectada manifestó haberse sentido nerviosa en ese instante y que ese día del  asalto decidió quedarse media hora más fuera de su turno laboral establecido.

"La encontré llorando, ya no quiere trabajar en la noche", manifestó el administrador del minimarket respecto a cómo ello afecto el estado emocional de la colaboradora tras vivir dicha experiencia que apenas duró un par de minutos.

Crimen en SMP: Sicarios acribillan a hombre dentro de su auto ante la presencia de su familia
Lee también

Crimen en SMP: Sicarios acribillan a hombre dentro de su auto ante la presencia de su familia

En medio de la delincuencia que afecta al Perú, un hecho insólito ocurrió en el distrito de La Victoria en donde un ladrón fingió ser un empleado de minimarket para despachar a una cliente que se apareció cuando se encontraba realizando un atraco al establecimiento.

Temas relacionados Asalto cliente Delincuencia La Victoria minimarket

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA