Óscar Arriola anunció investigación contra policías por presuntos cobros de coimas a transportistas

1El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola anunció que se abriría investigación en contra de aquellos policías que resulten responsables de un presunto cobro de S/10 para transitar durante el estado de emergencia.

Se iniciaría investigación

La investigación parte de la denuncia, en medios de televisión, de una transportista quien indicó efectuar un pago de S/10 para usar las vías públicas por parte de los propios policías.

Ante ello, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, indicó que tal versión ha sido recogida por la Inspectoría General para iniciar las investigaciones en contra de aquellos agentes policiales que resulten responsables: "Vamos a ser absolutamente duros", indicó.

"La Inspectoría General, a cargo del teniente general Carlos Céspedes Muñoz, recoge también esta versión y se inician las investigaciones y vamos a ser absolutamente duros con las personas que sean identificadas, que sean ubicadas y que se hayan materializado estas conductos", indicó el jefe de la PNP.

General PNP Óscar Arriola informó que la Inspectoría General ya investiga denuncias contra policías que cobrarían S/10 a transportistas en Ventanilla. Pidió a la ciudadanía reportar extorsiones o actos ilícitos con identidad protegida ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/hCy0xEIXSG — Canal N (@canalN_) October 28, 2025

Las declaraciones de la transportista denunciante se dieron durante el paro de transporte en el Callao, tras un nuevo caso de sicariato en contra de un conductor de combi durante la noche del lunes 27 de octubre.

La movilización se dio por la avenida Néstor Gambetta, donde sus compañeros bloquearon parte de la vía y exigían justicia por la muerte del conductor de transporte.

Transportistas anuncian nuevo paro

Las empresas de transporte de Lima y Callao anunciaron una nueva convocatoria de paro para el 4 de noviembre tras la pérdida de dos conductores de buses de transporte público a manos del crimen organizado.

El comunicado recoge el sensible fallecimiento del conductor Leoncio Sandoval Castro, de la empresa Mariscal Ramón Castilla, y José Johnny Esquinel Lindres, de la empresa Liventur, ambos asesinados mientras conducían los vehículos de transporte.

"Anunciamos una paralización total de actividades en Lima y Callao el día martes 4 de noviembre, como medida de protesta frente al incumplimiento de dichos acuerdos, que debían traducirse en acciones reales para garantizar seguridad, fiscalización y condiciones mínimas para operar con dignidad", señalan.

Transportistas acatarán nuevo paro el próximo 4 de noviembre.

En el comunicado critican las acciones por parte del actual gobierno, dirigido por el presidente de la República interino, José Jerí, ante el cual indican no se están cumpliendo los acuerdos con gremios de transporte.

