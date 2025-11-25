SMP: Hombre pierde la vida en ataque con arma blanca por presunto conflicto pasional

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento episodio conmocionó la madrugada de hoy, 25 de noviembre, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), cuando un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en un presunto conflicto pasional.

Según los vecinos, la víctima cayó desangrada en la calle tras intentar huir. Las autoridades, por su parte, buscan esclarecer lo ocurrido.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió entre la avenida Las Almendras y la calle Los Mameyes, muy cerca del Parque Virgen María Reparadora.

Vecinos de la zona relataron que la agresión habría comenzado en una reja cercana, posiblemente por un tema pasional. La víctima, que intentó huir del agresor, caminó varios metros desangrándose antes de desplomarse por completo en la calle.

Testigos mencionan que el hombre gritaba sumamente desesperado pidiendo auxilio mientras buscaba ayuda, pero la gravedad de la herida no le permitió llegar a un lugar seguro.

El impacto del hecho aún se siente entre los residentes de la zona. "Ha venido corriendo y pidiendo auxilio... llegó a ver una esquina y estaba correteando... he visto sangre en las rejas", relató un vecino que presenció los últimos momentos de la víctima.

Familiares y la pareja de la víctima llegaron rápidamente a la escena llorando y todavía no han querido dar declaraciones a los medios de comunicación.

Según los vecinos, el fallecido sería conocido en el barrio y se hacía llamar "Perico", aunque esta información aún está por confirmarse por las autoridades.

Investigación busca esclarecer agresión

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía se encuentran realizando las diligencias correspondientes, mientras los peritos levantan pruebas en la escena del crimen.

Se espera que las investigaciones pronto permitan esclarecer con claridad las causas exactas de la pelea y el móvil de la agresión ocurrida.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán sumamente fundamentales para la investigación, ya que podrían haber registrado los primeros momentos de la pelea ocurrida en el lugar.

Así, SMP vuelve a vivir la preocupación de los vecinos tras un ataque con arma blanca que terminó con la vida de un hombre, presuntamente por un posible conflicto pasional. La PNP y la Fscalía continúan con las diligencias.