Darinka compara a su actual pareja con Jefferson Farfán: "Quiere más a mi hija que su propio padre"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez continúa generando polémica en torno a la demanda por alimentos que ha entablado contra Jefferson Farfán. La modelo aseguró que el exfutbolista quiere reducir la pensión de su hija y hasta lo comparó con su actual pareja, de quien dijo que quiere mucho a su hija, como si fuera de su propia sangre, y la apoya en todo lo que necesita.

Darinka arremete contra Farfán

En una reciente entrevista que concedió a 'Magaly TV: La Firme', la influencer reveló que Jefferson pretende que ambos aporten dinero de forma equitativa para la manutención de su hija. Sin embargo, ella no está de acuerdo con eso, ya que asegura no tener un trabajo fijo, sino esporádico, debido a que recientemente ha vuelto a ser madre y está dedicada a su familia.

"Mis trabajos son esporádicos, ya que como mamá tengo que estar más tiempo con mi hija, con mis hijas, porque tengo una bebé recién nacida, lo cual ahora me limita mucho más. Él no tiene por qué compararse conmigo porque él es una persona que, obviamente, gana muchísimo más que yo", indicó.

Por otro lado, dejó entrever que el exfutbolista habría hecho cálculos económicos en base a los aportes que actualmente da su pareja, Sebastián González, algo que ella considera incorrecto e insiste en que Farfán debe ser el único que vele por la seguridad y bienestar de su hija.

"Él está haciendo sus cálculos de qué es lo que, de repente, a mi pareja le toca o a mí, es lo único que entiendo en ese papel, pero él tiene que cumplir con lo que le toca a su hija porque así como él tiene una vida que todos conocen y se da lujos, su hija también merece lo mismo", agregó.

Finalmente, Darinka sorprendió al hacer una comparación entre Sebastián y Jefferson, asegurando que el padre de su última hija es una persona muy sensata y buena, además de que ha aceptado muy bien a la hija que ella tiene con Jefferson. También aprovechó para recalcar que el exfutbolista la limita en las actividades en el extranjero que quiere realizar con su pequeña.

" No es su hija, pero parece que hasta la quiere más que su propio padre . Si tuviera la posición de él, qué no le daría y a dónde no la llevaría a mi hija. Él sí puede viajar y hacer muchas cosas, y mi hija no lo puede hacer. Le pedí un permiso de salida de viaje y no me lo brindó", concluyó.

Es así que, la disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por la pensión de alimentos continúa generando controversia. Mientras la influencer exige que el exfutbolista mantenga el nivel de vida de su hija, también dejó en evidencia las diferencias que existirían entre ambos respecto a la crianza y responsabilidades económicas de la menor.