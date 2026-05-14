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¿Celos enfermizos?

Amigo de Milett Figueroa confiesa que ella no podía subir fotos a sus redes porque Tinelli se molestaba

Giancarlo Cossio, amigo cercano de Milett Figueroa, reveló detalles inéditos de la relación de la modelo con Marcelo Tinelli y aseguró que el romance estuvo marcado por celos y actitudes controladoras.

Milett habría sido limitada con sus redes sociales por Marcelo Tinelli
Milett habría sido limitada con sus redes sociales por Marcelo Tinelli (Composición Exitosa)

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/05/2026

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Milett Figueroa continúa en medio de la polémica tras finalizar su relación con Marcelo Tinelli. La modelo se presentó por primera vez en un programa de televisión para contar detalles de su separación, mientras que uno de sus mejores amigos también concedió una entrevista en la que reveló pasajes inéditos del romance entre la modelo y el presentador de televisión argentino.

¿Tinelli era muy celoso con Milett?

Giancarlo Cossio es uno de los amigos más cercanos de Milett y recientemente concedió una entrevista al pódcast 'Café con la Chevez', donde fue consultado por varios temas, incluyendo la relación que la modelo tenía con la estrella argentina. Según dijo, el romance estuvo marcado por los celos y el control en el ámbito sentimental.

"Sí, siempre lo fue. Yo me he enterado de cosas, como te digo, que no te puedo contar", dijo Giancarlo, confirmando que la pasada relación de su amiga estuvo marcada por la presión emocional.

En otro momento, el también productor de eventos aseguró que fue testigo de primera mano de los problemas que tenía la entonces pareja, ya que habría existido incomodidad incluso con lo que Milett publicaba en sus redes sociales. Según dijo, ella le solicitó en varias ocasiones que, por favor, no publicara fotos de sus salidas hasta que ella volviera a salir del país.

La persona detrás de este pedido habría sido Marcelo Tinelli, algo que a Giancarlo le parece inaceptable. "Si te da miedo salir con tu amigo, que siempre nos vemos, y que por favor no subas fotos, no subas videos, no esto. ¿Por qué no? Que no quiere. ¿Perdón? Disculpa, yo soy así, tengo carácter y ella lo sabe. O sea, tenía que esperar que ella viaje de nuevo para yo poder colgar mis fotos, los videos que hacíamos o TikTok o lo que fuese, pero con el miedo de que piense que estamos con alguien, no sé. Ay no, le dije, no, no, no...", dijo.

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Finalmente, Cossio confirmó que Milett sí estaba muy enamorada de Marcelo, por lo que, después de terminar y darse cuenta de que él oficializó a una nueva novia en tan poco tiempo, se siente decepcionada. Según indicó, muchas personas en el Perú tenían al presentador en un pedestal, pero últimamente se han dado cuenta de que tiene actitudes de "chibolo".

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