Asesinan a alias 'El Cangri' cuando iba a ver a su hijo recién nacido: recibió disparos dentro de su auto

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Christopher Cangre Gonzales, conocido como alias 'El Cangri', fue asesinado a balazos dentro del automóvil que utilizaba para trabajar como taxista por aplicativo, en Villa María del Triunfo. El ataque ocurrió cuando se dirigía a la clínica para ver el nacimiento de su segundo hijo.

Ataque armado ocurrió cuando se dirigía a una clínica

El hombre, de 32 años, conducía un vehículo alquilado para realizar sus servicios de taxi por aplicativo cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes abrieron fuego contra él. El crimen ocurrió en el distrito de VMT, al sur de Lima.

El ataque se produjo en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende. La víctima se encontraba dentro de su vehículo cuando recibió los impactos de bala. Los agresores huyeron después del atentado, mientras las circunstancias exactas del asesinato quedaron bajo investigación de la Policía.

Cangre se dirigía a una clínica donde su pareja estaba dando a luz a su segundo hijo. Tenía como destino el establecimiento de salud en el que se encontraba su compañera, según datos recogidos por Exitosa.

El crimen ocurrió mientras alias 'El Cangri' se dirigía a la clínica para conocer a su hijo recién nacido. El ataque en la avenida Salvador Allende dejó a la Policía a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio registrado en VMT.

Antecedentes policiales de alias 'El Cangri'

La víctima registraba antecedentes vinculados con una investigación por un presunto robo bancario. Según los reportes periodísticos, Cangre había cumplido arresto domiciliario en 2018 por este caso, información que fue difundida tras su asesinato en VMT.

Entre las hipótesis sobre el crimen se menciona un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú investiga el asesinato de alias 'El Cangri' para identificar a los responsables del ataque ocurrido en el distrito de VMT.

Tras el homicidio, las diligencias policiales buscan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La reconstrucción de los hechos deberá establecer la participación de los atacantes y las circunstancias previas al asesinato registrado en Villa María del Triunfo.

El caso de alias 'El Cangri' reúne dos aspectos centrales: el ataque mortal ocurrido dentro de un vehículo y el viaje que realizaba para llegar a la clínica donde nacía su segundo hijo. Ambos hechos forman parte de la información difundida sobre este crimen.

El asesinato de alias 'El Cangri' en Villa María del Triunfo continúa bajo investigación. Las autoridades deberán determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del homicidio, sin dar por confirmadas las hipótesis que todavía no cuentan con una conclusión oficial.