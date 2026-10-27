Callao: hombre es asesinado a balazos mientras conversaba con una mujer frente a bodega en Santa Rosa

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de 28 años fue asesinado a balazos cuando conversaba con una mujer frente a una bodega del asentamiento humano Santa Rosa, en la provincia constitucional del Callao. El ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche de ayer y generó temor entre los vecinos, quienes denunciaron la inseguridad que afecta a la zona.

Asesinado en plena vía público

Según la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con la mujer cuando fue interceptada por sujetos desconocidos. Los atacantes lo habrían identificado antes de abrir fuego contra él en más de ocho ocasiones. Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras el hombre quedó gravemente herido sobre la vereda.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú como Jonathan David Rodríguez Mamani. Luego del atentado, los vecinos acudieron en su ayuda y lo trasladaron al hospital Alberto Leonardo Barton Thompson. Sin embargo, los médicos que lo atendieron únicamente pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los múltiples impactos de bala.

Hasta el lugar de los hechos llegaron los familiares de Jonathan, quienes evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. En tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar a los responsables. Entre las hipótesis que se manejan figura un presunto ajuste de cuentas, debido a que la víctima registraba antecedentes por robo agravado en noviembre del año pasado.

Vecinos exigen más seguridad

El crimen también provocó preocupación entre los residentes del sector, quienes denunciaron los constantes actos delictivos que se registran en la zona, pese al estado de emergencia. Ante esta situación, exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad, pues temen que sus hijos puedan resultar heridos por una bala perdida durante nuevos ataques armados.

Asimismo, en los alrededores se identificaron al menos dos cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes relevantes para las investigaciones y contribuir a la identificación de los atacantes. Este asesinato se suma a una preocupante sucesión de hechos violentos en la provincia constitucional del Callao, donde se reportó un total de cuatro asesinatos en menos de 24 horas.

Es así que, este nuevo asesinato vuelve a poner en evidencia la preocupación por la criminalidad en el Callao, donde los vecinos denuncian constantes hechos delictivos pese al estado de emergencia. Ante la sucesión de ataques armados, los residentes exigen mayor presencia policial y acciones concretas para reforzar la seguridad y evitar nuevas víctimas.