Taxista acusado de tocamientos indebidos en SJL: Sujeto tiene 16 denuncias por acoso

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El taxista identificado como Jupp Jefer Flores Salas , denunciado por una joven madre de familia por tocamientos indebidos resultó tener numerosas denuncias por acoso y abuso sexual acumulados desde el 2014.

Madre fue víctima de tocamientos indebidos en taxi

El pasado fin de semana una joven madre de familia, que se encontraba con su hijo recién nacido, solicitó un taxi al aplicativo Yango esperando contar con mayor seguridad en su trayecto.

Sin embargo, la solicitud fue aceptada por Jupp Jefer Flores Salas, de 44 años, denunciado por tocamientos indebidos y abuso sexual a su expareja y menor hija.

Cuando el taxista se encontraba en una desolada calle del distrito de San Juan de Luringancho, estacionó el automóvil en una zona desolada y bajó del asiento de conductor para agredir sexualmente a la joven pasajera de tan solo 16 años.

La joven madre que se encontraba indefensa con su hijo recién nacido no pudo defenderse, según la narración de un familiar cercano para el medio de Panamericana Televisión.

Flores Salas intentó besarla a la fuerza y cometer otros delitos sexuales durante varios minutos. Posteriormente, el agresor bajó del vehículo y continuó con el destino solicitado. La menor de edad agredida denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú al día siguiente de cometido el delito.

Según la información periodística, el agresor Flores Salas cuenta con 16 denuncias entre las que se encuentran el abuso sexual a su expareja sentimental e hijastra de 9 años.

Encubierto por una iglesia evangélica

Debido a la denuncia de la madre adolescente el caso ha logrado notoriedad, sin embargo, el paradero del abusador sigue sin conocerse a pesar de la denuncia policial.

Familiares de la expareja abusada expusieron el caso y denunciaron que Jupp Jefer Flores Salas es encubierto por la iglesia evangélica 'En su presencia', ubicado en el distrito de La Molina. Los pastores de la iglesia han sido citados por la Fiscalía para declarar por el presumible encubrimiento pero han negado conocerlo, según declaraciones del familiar de la menor para ATV Noticias.

"Esta persona sí es líder de su comunidad religiosa. Esta persona utilizaba a la religión como una herramienta de manipulación y opresión y fueron ellos quien, en reiteradas ocasiones, detuvieron las denuncias", denunció el familiar de una víctima.

El denunciado Jupp Jefer Flores Salas se encuentra sin paradero conocido, del quien se sabe sería un reincidente abusador sexual con 16 denuncias en su contra.