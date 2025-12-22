Crimen en Piura: Asesinan a balazos a profesor en exteriores de colegio durante chocolatada navideña

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana continúa en aumento y esta vez en la región Piura, sicarios asesinaron a balazos a un profesor en el asentamiento humano Pachitea, en exteriores del colegio en el que enseñaba.

El profesor Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, se encontraba trasladándose en su camioneta de placa P2T-234 rumbo al centro educativo Parcemón Saldarriaga, el último viernes 19 de diciembre, en el que iba a participar de la clausura del año escolar, tras salir de una chocolatada navideña.

Sin embargo, ello no fue posible debido a que previamente fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta quienes sin mediar palabra dispararon a quemarropa cuando el docente permanecía en el interior de su vehículo. Este atentado se registró aproximadamente a la 1 de la tarde.

La bala mortal impactó en la cabeza del profesor que contaba con una vasta experiencia de más de 30 años en la educación pública arrebatándole la vida de manera inmediata. Los testigos del hecho de sangre afirman que una mujer acompañaba a los asesinos, quienes huyeron sin dejar rastro.

La Policía Nacional ya dio inicio a las investigaciones y como hipótesis principal, de acuerdo a lo informado por la institución, el móvil del crimen sería por una serie de préstamos que el profesor habría realizado a extranjeros.

Frente al atentado en el que el docente Rodolfo Otero perdió la vida, el Colegio de Profesores del Perú emitió un comunicado en el que condenaron el hecho y extendieron condolencias a sus allegados.

"El Colegio de Profesores del Perú condena el asesinato del profesor Rodolfo Otero Sandoval, crimen perpetrado a las afueras de la I.E. Parcemón Saldarriaga Montejo, en la región Piura, en donde ejercía labores. Expresamos nuestras condolencias a la familia, colegas y amigos", se lee al inicio de la misiva.

Adicionalmente, exigieron que las investigaciones se den con "celeridad" así como también una "sanción ejemplar a los responsables". Por útlimo, se dirigió al gobierno central y lo exhortó a "tomar medidas efectivas frente a la delincuencia que amenaza día a día al magisterio peruano y a toda la población".

