Loreto: Dirigente awajún es hallado sin vida en la provincia de Datem del Marañón

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En la provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto, un dirigente awajún fue hallado sin vida y con signos de violencia. Ante ello, las organizaciones indígenas han exigido una investigación inmediata y justicia.

Hallan sin vida a dirigente awajún

La madrugada de este viernes 7 de noviembre fue encontrado con aparentes signos de violencia el dirigente awajún Isai Shuk Shawit, de 48 años, a la altura del kilómetro 6 de la carretera Pastaza, en la región Loreto.

El también conocido presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI) fue hallado a un costado de la vía aproximadamente a las 2 de la mañana.

Fueron los vecinos quienes se percataron del occiso y procedieron a alertar a las autoridades. Tras ello, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonó de inmediato para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder con ordenar el levantamiento del cuerpo.

Trascendió que, el también docente habría denunciado estar recibiendo amenazas luego de defender la educación intercultural bilingüe en su territorio y por defender los derechos humanos y plazas de docentes indígenas.

Exigen justicia para Isai Shuk Shawit

Ante la noticia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresó sus condolencias a la familia y amigos del dirigente awajún.

Asimismo, la organización también exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar justicia para Isai Shuk Shawit.

Tambiém, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) se pronunció y expresó su pesar por la muerte del líder indígena. "Su compromiso con la educación intercultural bilingue y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo", escribieron en un comunicado.

Por su parte la, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú recurrió a sus canales oficiales para pronunciarse y condenar el fallecimiento del dirigente awajún Isai Shuk Shawit.

"Condenamos el asesinato de Isai Shuk Shawit, líder awajún y presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en la provincia de Datem del Marañón. Nos solidarizamos con su familia y su comunidad ante este crimen atroz", escribieron en un post de 'X'.

