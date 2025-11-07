RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Familia exige justicia

Loreto: Dirigente awajún es hallado sin vida en la provincia de Datem del Marañón

Isai Shuk Shawit, dirigente awajún de 48 años, fue encontrado sin signos vitales en el kilómetro 6 de la carretera Pastaza, en Datem del Marañón, en la región Loreto.

Dirigente awajún es hallado sin vida en la provincia de Datem del Marañón
Dirigente awajún es hallado sin vida en la provincia de Datem del Marañón (Foto: Composición Exitosa)

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 07/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En la provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto, un dirigente awajún fue hallado sin vida y con signos de violencia. Ante ello, las organizaciones indígenas han exigido una investigación inmediata y justicia.

Hallan sin vida a dirigente awajún

La madrugada de este viernes 7 de noviembre fue encontrado con aparentes signos de violencia el dirigente awajún Isai Shuk Shawit, de 48 años, a la altura del kilómetro 6 de la carretera Pastaza, en la región Loreto.

El también conocido presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI) fue hallado a un costado de la vía aproximadamente a las 2 de la mañana

Fueron los vecinos quienes se percataron del occiso y procedieron a alertar a las autoridades. Tras ello, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonó de inmediato para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder con ordenar el levantamiento del cuerpo.

Trascendió que, el también docente habría denunciado estar recibiendo amenazas luego de defender la educación intercultural bilingüe en su territorio y por defender los derechos humanos y plazas de docentes indígenas.

Callao: Capturan a integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión y tráfico de drogas
Lee también

Callao: Capturan a integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión y tráfico de drogas

Exigen justicia para Isai Shuk Shawit

Ante la noticia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresó sus condolencias a la familia y amigos del dirigente awajún

Asimismo, la organización también exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar justicia para Isai Shuk Shawit.

Tambiém, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) se pronunció y expresó su pesar por la muerte del líder indígena. "Su compromiso con la educación intercultural bilingue y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo", escribieron en un comunicado.

'Los Seductores de Puente Piedra': Capturan a sujetos dedicados a la trata de personas en Lima Norte
Lee también

'Los Seductores de Puente Piedra': Capturan a sujetos dedicados a la trata de personas en Lima Norte

Por su parte la, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú recurrió a sus canales oficiales para pronunciarse y condenar el fallecimiento del dirigente awajún Isai Shuk Shawit.

"Condenamos el asesinato de Isai Shuk Shawit, líder awajún y presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en la provincia de Datem del Marañón.  Nos solidarizamos con su familia y su comunidad ante este crimen atroz", escribieron en un post de 'X'.

Se concluye que, aproximadamente a las 2 de la madrugada de este viernes, fue hallado sin vida el dirigente awajún Isai Shuk Shawit, con signos de violencia, a la altura del kilóemtro 6 de la carretera Pastaza, en la región Loreto.

Temas relacionados Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Datem de Marañón dirigente awajún fallecimiento Loreto

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA