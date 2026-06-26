Daniela Darcourt grita su soltería y descarta una reconciliación con Waldir Felipa: "Me tienen cansada"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida sentimental y se mostró más firme que nunca al confirmar que continúa soltera. La salsera aprovechó una transmisión en vivo en redes sociales para aclarar los rumores que la vinculaban nuevamente con Waldir Felipa y dejó claro que, por ahora, el amor no figura entre sus prioridades.

La artista explicó que atraviesa una etapa completamente enfocada en su crecimiento personal y profesional. Sus proyectos musicales y los compromisos que mantiene ocupan gran parte de su tiempo, por lo que aseguró que no está interesada en iniciar una relación sentimental ni en alimentar versiones que la involucren con otras personas.

Daniela Darcourt no quiere saber nada del amor

Las especulaciones cobraron fuerza en las últimas semanas luego de que algunos seguidores interpretaran la cercanía entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa durante determinadas presentaciones como una posible señal de reconciliación. Sin embargo, la cantante descartó esa posibilidad y pidió que dejen de relacionarla sentimentalmente con figuras del ambiente artístico.

Asimismo, la intérprete de 'Señor Mentira' manifestó su incomodidad por los constantes rumores que circulan sobre su vida privada. Según explicó, le resulta agotador que cualquier interacción sea interpretada como el inicio de un romance, por lo que prefirió aclarar públicamente cuál es su situación actual para evitar nuevas especulaciones.

"No quiero saber nada de los hombres. Déjenme quieta. Suficiente estrés tengo en mi vida como para sumarle otro más. Aparte esas son... esas cosas mentirosas que se sientan aquí a tu ladito...", expresó.

Además, dejó en claro que, si en algún momento decide darse una nueva oportunidad en el amor, será ella misma quien lo comunique a sus seguidores. Mientras tanto, reiteró que disfruta de su soltería y que prefiere concentrar toda su energía en continuar creciendo como artista y como persona.

"Cuando esté en una relación créanme que yo se los voy a decir. Me tienen un poquito cansada enmarietándome con todo el mundo, basta. Estoy soltera", agregó.

Cómo se recuerda, Daniela y Waldir tuvieron un romance desde hace algunos años, pero hace varios meses le pusieron fin, y aunque no explicaron los motivos, han surgido rumores de una reconciliación en más de una oportunidad.

De esta manera, Daniela Darcourt busca cerrar definitivamente los rumores que surgieron en torno a una supuesta reconciliación con Waldir Felipa. La cantante reafirmó que atraviesa una etapa distinta, enfocada en sus metas personales y profesionales, dejando en claro que su presente sentimental está lejos de las especulaciones.