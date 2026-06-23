Terror en el Callao: Presuntos sicarios lanzaron bomba molotov contra combi llena de pasajeros

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El transporte público en el Callao enfrenta una crisis de seguridad alarmante debido a la extorsión contra los transportistas. En un reciente acto de violencia, dos presuntos sicarios intentaron incendiar una combi llena de pasajeros a bordo, arrojando una botella molotov cuando el vehículo se encontraba en pleno movimiento.

Violento ataque contra transportistas

Las imágenes de seguridad muestran cómo los delincuentes descienden de un vehículo para interceptar a la unidad de transporte en la av. Pérez Salmón. Según TV Perú, el atacante principal, vistiendo ropa oscura y capucha, portaba una bomba molotov encendida buscando causar pánico y daños.

"Se ve como dos jóvenes bajan de una combi pintada de blanco y amarillo y espera a su cómplice. El precoz delincuente vestido con una polera con capucha oscura baja con una bomba molotov en la mano, una bomba molotov prendida", señala el reporte televisivo.

La cobradora del vehículo, al percatarse del inminente peligro, actuó con celeridad cerrando la puerta rápidamente. Esta maniobra permitió que el material explosivo rebote contra la carrocería, evitando que el fuego ingrese al interior de la combi donde se transportaban los pasajeros.

Tras el rebote de la bomba, el fuego se dispersó fuera de la unidad, lo que permitió que los pasajeros resultaran ilesos de este ataque. Los presuntos sicarios, al ver frustrado su plan delictivo, emprendieron la huída, dejando atrás a la combi con las víctimas conmocionadas.

Acciones de las autoridades policiales

Ese grave suceso de extorsión contra trasportistas pone en alerta a las fuerzas del orden en el Callao. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones correspondientes, utilizando las imágenes registradas por los testigos para identificar y capturar a los responsables de este atentado.

Las autoridades intensificaron los operativos de vigilancia en las zonas donde las bandas criminales operan contra los trabajadores del sector. Se espera que la difusión de los videos obtener información requerida para dar con el paradero de los agresores involucrados en el suceso.

La seguridad ciudadana se ve seriamente comprometida por estos grupos que amenazan a los transportistas. Las investigaciones buscan determinar si los atacantes pertenecen a organizaciones dedicadas al cobro de cupos, un fenómeno que afecta gravemente la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos.

Estos constantes ataques contra el transporte público en el Callao evidencian una preocupante ola de extorsión contra transportistas que pone en peligro a muchos pasajeros tras el intento de quemar la combi y causar el terror en la vía pública.