Chorrillos: Sicarios atacan con ocho disparos a tres parqueadores en playa Agua Dulce en plena madrugada

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En el distrito de Chorrillos, una violenta balacera registrada en las inmediaciones de la playa Agua Dulce dejó a tres hombres heridos cuando se encontraban compartiendo alimentos y bebidas durante la madrugada. El ataque ocurrió en la vía peatonal cercana a la avenida principal del circuito de playas, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

El hecho se produjo en los alrededores de la Playa Agua Dulce, cuando las víctimas descansaban en una zona frecuentada por trabajadores informales del parqueo de autos. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente al grupo y abrieron fuego sin mediar palabra, para luego huir rápidamente del lugar.

Víctimas huyeron tras balacera

En la escena del ataque, la policía halló hasta ocho casquillos de bala dispersos sobre la vía peatonal. Los tres heridos fueron identificados como Carlos Jesús Coria Apaucar, quien habría recibido el roce de una bala a la altura de la nuca; Leonardo Guillén Zavala, quien intentó escapar saltando un muro y terminó con una fractura en el tobillo; y Alejandro Herrera, quien también sufrió una fractura en el pie derecho al huir corriendo.

Una comerciante de la zona relató el momento de los disparos y la reacción de los presentes. "Siempre vienen aquí a tomar sanamente, vienen a tomar y relajarse en la playa, pero es la primera vez que veo este tipo de cosas (...) felizmente vino mi hija y me dijo que cerrara la puerta porque a veces uno no sabe y la bala perdida puede caer en cualquier persona", indicó, aún conmocionada por lo ocurrido.

🔴🔵 Chorrillos: Disparan hasta ocho veces contra tres parqueadores en playa Agua Dulce.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/0Kxzusmq5f — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Los tres heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, Hospital Casimiro Ulloa, donde reciben atención médica especializada. En tanto, la Policía Nacional acordonó la zona para las diligencias de criminalística, mientras en el lugar aún se observaban bebidas, comida y rastros de sangre.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se dedicarían al servicio de parqueo vehicular en la avenida principal. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto cobro de cupos en la zona. Además, pese a la hora de la madrugada, la presencia de visitantes en la playa era constante, lo que incrementó el riesgo durante el ataque armado.

Es así que, las investigaciones continúan para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Agua Dulce. La Policía no descarta un posible cobro de cupos como móvil del crimen. El hecho vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en zonas turísticas de Chorrillos, donde la presencia de visitantes es constante incluso de madrugada.