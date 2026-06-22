Independencia: Sicarios asesinan a hombre a balazos durante celebración por el Día del Padre

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En Independencia, lo que debía ser una noche de celebración por el Día del Padre terminó en tragedia tras el asesinato a balazos de un hombre en el sector de El Ermitaño. El crimen ocurrió en medio de una reunión festiva, generando pánico entre vecinos y movilizando a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque se registró alrededor de las ocho de la noche de ayer en el cruce de las calles Alpistes y Hortencias. Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba cerca de una motocicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado que le disparó en varias oportunidades. El hecho ocurrió durante la reunión festiva.

Testigos indicaron que en la zona se desarrollaba una celebración por el Día del Padre, por lo que muchos de los presentes tardaron en darse cuenta de lo ocurrido al escuchar las detonaciones. Tras el ataque, el responsable escapó corriendo del lugar, generando alarma entre los asistentes según lo reportado por vecinos del sector afectado hoy.

Según información preliminar, el atacante vestía un chaleco negro, short, zapatillas blancas y llevaba un morral. La víctima fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de las heridas, entre ellas un impacto de bala en la cabeza. El hombre no sobrevivió al ataque armado ocurrido.

Agentes de la Depincri de Independencia quedaron a cargo de las investigaciones. Vecinos señalaron que la zona no cuenta con cámaras de seguridad que hayan registrado el ataque, mientras varios residentes evitaron brindar declaraciones por temor a represalias. La Policía trabaja en identificar al autor y el móvil del crimen del hecho en investigación actualmente hoy.



🔴🔵 Independencia: Asesinan a balazos a hombre en medio de una celebración.



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Otras noticias del Día del Padre

Una celebración por el Día del Padre terminó en tragedia en Puete Piedra luego de que un incendio consumiera la vivienda de una familia, dejándolos prácticamente en la calle. El hecho ocurrió en la calle Los Geranios y ha generado conmoción entre vecinos mientras se investigan las causas del siniestro que sorprendió a todos.

Según el propietario, salió junto a su esposa e hijo para compartir una cena por la fecha especial. Sin embargo, apenas 15 minutos después de haberse retirado de su vivienda, recibió una llamada de alerta que le informaba que su casa se estaba incendiando, por lo que regresó de inmediato en medio de la desesperación y la incertidumbre.

No cabe duda que, el crimen ocurrido en Independencia refleja el incremento de la violencia armada en contextos cotidianos como celebraciones vecinales. La falta de cámaras de seguridad y el temor de los testigos complican las investigaciones. Este nuevo hecho evidencia la necesidad de reforzar la presencia policial y las estrategias de prevención del delito en zonas vulnerables.