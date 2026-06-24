Mototaxista fue asesinado de 10 disparos tras intensa persecución en San Juan de Miraflores

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En el distrito de San Juan de Miraflores, un mototaxista fue asesinado de diez disparos tras una intensa persecución protagonizada por dos motos lineales en la zona de Pamplona Baja. El hecho ocurrió en plena vía pública y ha generado conmoción entre los vecinos, quienes fueron testigos del violento ataque.

Según testigos, la víctima intentó despistar a sus perseguidores cambiando de ruta durante varias cuadras. Sin embargo, fue interceptado en la cuadra cuatro de la avenida Manuel Zelaya, donde los sicarios abrieron fuego sin mediar palabra, ejecutando un ataque directo y rápido que terminó con su vida en cuestión de segundos.

Crimen está en investigación

La violencia del ataque quedó registrada en la mototaxi, cuyo parabrisas presenta dos impactos de bala. Además, un auto plomo estacionado en la zona resultó alcanzado con tres disparos: dos en el parabrisas delantero y uno que rompió la luna lateral del conductor, evidenciando la intensidad del tiroteo.

Vecinos auxiliaron al conductor y lo trasladaron en una patrulla policial al Hospital María Auxiliadora, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Paquillauri, padre de dos menores. Su familia indicó que la mototaxi tenía solo cuatro meses de adquirida.

Los familiares también señalaron que el vehículo era el único sustento económico del hogar. Un colega de la víctima reveló que el ataque podría estar vinculado a extorsiones, ya que en la zona se estaría cobrando cupos a mototaxistas de manera sistemática, generando temor entre los trabajadores del sector.

Por su parte, la Policía no descarta un ajuste de cuentas, debido a que la víctima registraría antecedentes por tenencia ilegal de armas y hurto. La zona fue acordonada a la espera de peritos de criminalística, mientras cámaras de seguridad cercanas serán clave para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

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Caso similar en Chorrillos

El pasado 19 de junio ocurrió un hecho similar en Chorrillos, luego de que un mototaxista fuera asesinado a balazos en inmediaciones del mercado San Pedro, en el asentamiento humano Las Delicias. Dos hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron por la av. 28 de julio y lo acribillaron hasta en ocho oportunidades.

El crimen ocurrió cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que, según información policial, le dispararon hasta en ocho oportunidades sin mediar palabra.

La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Hasta la escena del crimen llegaron familiares y agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas del ataque.

Es así que, este nuevo crimen refleja el grave avance de la inseguridad en Lima, donde las extorsiones y el sicariato golpean a trabajadores informales. La violencia se normaliza en espacios públicos sin una respuesta efectiva del Estado, generando temor ciudadano y evidenciando la urgencia de fortalecer la prevención, inteligencia y control policial sostenido.