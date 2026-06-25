Ventanilla: Sicarios asesinan a chofer de combi en plena ruta y con la unidad llena de pasajeros

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia vinculada a las extorsiones en el transporte público volvió a teñir de sangre las calles del Callao. Un conductor de la empresa de transportes Acorsa fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual por el sector de Pachacútec, en Ventanilla. El ataque ocurrió cuando la unidad se encontraba en plena ruta y con pasajeros a bordo.

El crimen se registró en la avenida Esmeralda, por donde circulaba con normalidad la combi que cubre la ruta Pachacútec-Callao. Según los primeros reportes, el vehículo avanzaba con varios usuarios en su interior cuando fue interceptado por delincuentes que actuaron con extrema violencia y rapidez.

Conductor falleció al instante

De acuerdo con testigos, un automóvil de color negro se acercó a la unidad de transporte. En cuestión de segundos, uno de sus ocupantes descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra el conductor. Tras efectuar los disparos, el atacante huyó junto a sus cómplices con rumbo desconocido, dejando a la víctima gravemente herida frente a los pasajeros.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, minutos después se confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Erick Juan Ricaldi Esteban. El ataque generó pánico entre los vecinos de la zona y los pasajeros de la unidad, quienes buscaron refugio al escuchar las detonaciones. Algunos comerciantes también cerraron sus negocios por temor a nuevos hechos de violencia.

Tras el crimen, agentes de Criminalística llegaron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes. Durante las diligencias, los peritos hallaron al menos tres casquillos de bala, evidencia que será clave para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables. También participaron representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional.

🔴🔵 Ventanilla: Asesinan a conductor en plena ruta y con pasajeros a bordo.



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Este asesinato ocurre en medio de constantes denuncias de extorsión contra empresas de transporte que operan en esta ruta. Incluso días atrás, conductores realizaron protestas para exigir mayor seguridad frente a las amenazas que reciben. Por el momento, la Policía Nacional no descarta que el crimen esté relacionado con el cobro de cupos. El caso ya es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal del Callao.

Es así que, el asesinato de un conductor de transporte público vuelve a poner en evidencia la grave crisis de inseguridad que enfrenta el transporte público. Mientras las autoridades investigan un posible móvil extorsivo, conductores y empresarios exigen medidas urgentes para frenar la violencia. El crimen incrementa la preocupación de miles de trabajadores que diariamente salen a laborar bajo constantes amenazas.